ליברמן ובן גביר: "לבנון צריכה לבעור"

האסון הכבד הלילה בדרום לבנון, שבו נפלו מפקד גדוד 52 סא"ל דור גדליה בן שמחון ושלושה מלוחמיו מפגיעת מטרה חשודה בטנק, מעורר זעם חריף במערכת הפוליטית. ראשי מפלגות הימין בישראל יוצאים הבוקר (שישי) בדרישה חד-משמעית לשינוי משוואת התגובה של צה"ל ולמעבר למתקפה כוללת וחסרת תקדים בשטח לבנון.

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, הגיב בחריפות לאירועים והבהיר כי ישראל אינה יכולה להתחשב עוד בתכתיבים בינלאומיים כאשר חיי אדם עומדים על הפרק. "עם כל הכבוד לאמריקאים, ישראל חייבת להבהיר לעולם כולו שדם בנינו וביטחון אזרחנו איננו הפקר", הצהיר השר. "לבנון כולה צריכה לבעור. חובתנו העליונה היא להגן על אזרחי ישראל ועל חיילי צה״ל, והמחויבות הזו קודמת לכל שיקול אחר".

בן גביר חשף כי הוא מעביר את המסרים הללו באופן קבוע גם לראש הממשלה בנימין נתניהו: "אני אומר לראש הממשלה, גם בישיבות בינינו: על כל דמעה של אמא ישראלית, אלף אימהות לבנוניות צריכות לבכות. מספיק עם הפינג־פונג. במזרח התיכון לא מנצחים בתגובות מדודות ובהכלה - צריך להשתגע. למחוק. להכריע את הטרור".

ליברמן: "כישלון ישיר של ראש הממשלה ושר הביטחון"

במקביל, גם יו"ר מפלגת ישראל ביתנו, ח"כ אביגדור ליברמן, הפנה אצבע מאשימה ישירה לעבר הנהגת המדינה והדרג המדיני, ותקף את היעדר התגובה המוחצת באזורי הביקוש של ארגון הטרור בביירות.

"אם אחרי האירוע הקשה שבו ארבעה לוחמים נופלים ומשפחות נהרסות, הדאחייה עדיין עומדת על תילה - זהו כישלון ישיר של ראש הממשלה ושר הביטחון", קבע ליברמן בנחרצות.

שר הביטחון לשעבר חתם את דבריו בקריאה לגביית מחיר טריטוריאלי וצבאי כבד מלבנון: "חיילי צה״ל אינם ברווזים במטווח. על כל פגיעה בחיילינו חייבים לגבות מחיר כבד שהצד השני לא ישכח".