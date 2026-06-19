הותר לפרסום: מג"ד 52 סא"ל דור בן שמחון נפל בלבנון

הותר לפרסום כי מפקד גדוד 52 של חטיבה 401, סגן-אלוף דור בן שמחון ז״ל, בן 32 מבית השיטה, נפל הלילה בקרב בדרום לבנון.

יחד עם המג"ד, נהרגו שלושה לוחמים נוספים שהיו עמו בצוות הטנק, לאחר שרחפן נפץ ששיגר ארגון הטרור חיזבאללה פגע בהם פגיעה ישירה.

סא"ל דור ז"ל קיבל על עצמו את הפיקוד על הגדוד ברגעים מורכבים במיוחד של הלחימה, ב-20 באפריל 2026, כשבוע בלבד לאחר שמפקד הגדוד הקודם נפצע באורח קשה בשדה הקרב. הוא נכנס תחת האלונקה ללא היסוס, והוביל את לוחמי השריון בנחישות, במקצועיות ובאחריות רבה לאורך חודשיים האחרונים של הפעילות המבצעית בחזית.

משפחה של לוחמים: חמישה אחים בחטיבה 401 ואישה קצינה קרבית

סא"ל דור בן שמחון ז"ל צמח וגדל בחיל השריון במסגרת חטיבה 401, וביצע בה את מרבית תפקידי הפיקוד המרכזיים והמשמעותיים שלו. הוא פיקד על שורה ארוכה של לוחמים ומפקדים בגזרות המבצעיות, ובלט תמיד בזכות מנהיגותו השקטה. בהמשך, מונה לשמש כראש לשכת אלוף פיקוד הצפון במהלך מבצע ׳חיצי הצפון׳ ועד לשלב החזרת התושבים, תפקיד אותו סיים באוגוסט האחרון. לאחר מכן יצא ללימודים בקורס פיקוד ומטה (פו"ם), וממנו נקרא חזרה ישירות אל שדה המערכה כדי לפקד על הגדוד.

הוא השאיר אחריו אישה ושתי בנות קטנות. דור ז"ל גדל בבית המהווה סמל ומופת לשירות המדינה: הוא וארבעה מאחיו התגייסו כולם לחטיבת השריון 401, בעוד אח נוסף משרת כלוחם בחטיבת גולני. גם רעייתו משרתת כקצינה קרבית במערך חיל האיסוף הקרבי והגבולות.

הלילה, כשהוא מוביל את אנשיו בחזית הלחימה בדרום לבנון, נפל בקרב לצד שלושת לוחמי צוות הטנק שלו. עד לרגעיו האחרונים פעל מתוך תחושת שליחות עמוקה ומחויבות מוחלטת למשימה ולהגנת המולדת. מורשתו כמפקד אמיץ ומסור שהקדיש את חייו לביטחון המדינה תמשיך ללוות את פקודיו ואת חטיבת השריון.