פיקוד העורף: עדכון חשוב לשעות הקרובות

פיקוד הצפון שיגר הבוקר (שישי) הודעה רשמית ומעודכנת ליישובי גבול לבנון, שבה הוסברו הדי הפיצוצים העזים שנשמעו לאורך שעות הלילה והבוקר בכל רחבי הגזרה, ומסר תמונת מצב בנוגע להמשך הפעילות.

"אנחנו לאחר לילה מורכב ביותר, במהלכו בוצעו הפרות קשות של הסכם הפסקת האש מצד חיזבאללה", הבהירו בפיקוד הצפון בפנייתם להנהגות היישובים ולתושבים. בצבא הסבירו כי הפעילות המסיבית של חיל האוויר והארטילריה הגיעה כמענה הכרחי לפעולות ארגון הטרור: "כתוצאה מכך, נדרשנו להגיב בעוצמה חזקה".

עוד החריפו בצבא והדגישו כי הפעילות ההתקפית בשטח לבנון רחוקה מסיום, וכי השקט לא צפוי לחזור בשעות הקרובות. לפי הודעת הפיקוד, "תקיפות צה״ל ימשכו גם בשעות הקרובות, והדי פיצוצים ישמעו בכלל המרחב".

למרות חילופי האש הכבדים וההסלמה המקומית בגזרה, במערכת הביטחון מבקשים להרגיע את האוכלוסייה האזרחית בכל הנוגע לצעדי מניעה חריגים. בפיקוד הצפון חתמו את ההודעה והבהירו כי "לעת עתה אין שינוי במדיניות ההתגוננות בהנחיות לעורף האזרחי", וכי יש להמשיך ולהישמע להוראות הרגילות של פיקוד העורף.