חשש כבד בצה"ל מהמהלך החדש של חיזבאללה

במערכת הביטחון מזהים מגמה מדאיגה ומזהירים מפני שינוי טקטיקה של ארגון הטרור חיזבאללה שיכול לשנות את פני המערכה הנוכחית בצפון. על פי הדיווח באתר 'ישראל היום', הדרג הצבאי הביע השבוע חשש כבד בפני הדרג המדיני מפני האפשרות שחיזבאללה יחזור באופן נרחב לדפוס הפעולה המוכר והישן שלו; הפעלת מטעני חבלה נגד כוחות צה"ל הפועלים במרחב.

האזהרות החמורות הללו מגיעות על רקע האסון שהתרחש שלשום (רביעי), שבו נפל בלבנון רס"ר (במיל') אלכסנדר פילין ז"ל כתוצאה ממטען רב-עוצמה שהופעל לעבר הכוחות בדרום לבנון. באותה תקרית קשה נפצעו עוד מספר קצינים, בהם סגן מפקד אוגדה 36, וכן כמה לוחמים נוספים.

מניתוח של גורמי המודיעין עולה כי חיזבאללה בוחר לעשות שימוש במטענים ישנים, מתוך אסטרטגיה מכוונת לטשטש עקבות, לייצר עמימות ולהימנע מתגובה ישראלית קשה וישירה נגד נכסיו המרכזיים.

בצל ההפרות: צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב

למרות הניסיונות של ארגון הטרור לפעול מתחת לרדאר, בצה"ל מבהירים כי לא יעברו בשתיקה על פגיעה בלוחמים ועל הפרת הריבונות. כוחות צה"ל תקפו לאורך הלילה וממשיכים לתקוף גם בשעות אלו מחבלים ותשתיות טרור של חיזבאללה במספר מרחבים שונים בדרום לבנון.

מדובר צה"ל נמסר כי גל התקיפות הנרחב יצא לפועל בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש מצד פעילי הארגון בימים האחרונים, מה שלא הותיר לדרג הפיקודי ברירה אלא להגיב בעוצמה כדי להבהיר כי הפרות לא יעברו בשתיקה.

הפעולה הצבאית העצימה מבוצעת על אף רגישות מדינית גבוהה במיוחד. כזכור, איראן התנתה באופן רשמי את חתימתה על מזכר ההבנות החדש מול ארצות הברית בכך שמדינת ישראל תעצור לחלוטין את כלל תקיפותיה בשטח לבנון, ותסיג את כל כוחותיה הצבאיים אל מעבר לגבול.

למרות התנאי האיראני והניסיונות לכפות על ירושלים הפסקת פעילות מוחלטת, בצה"ל ובדרג המדיני מבהירים במעשים בשטח כי הגנה על אזרחי המדינה וביטחון הגבולות קודמים לכל הסכם מדיני, וכי כל הפרה של השקט או ניסיון לפגוע בכוחותינו ייענו ביד קשה ובתקיפות חיל האוויר.