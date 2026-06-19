אחרי ההדחה: זו המפלגה אליה משה סולומון צפוי לעבור

חברי הכנסת משה סולומון (הציונות הדתית) ודן אילוז (הליכוד) מקיימים מגעים מתקדמים לבחינת חבירה משותפת למפלגת "המילואימניקים" שנמצאת בהקמה תחת הנהגתו של שר התקשורת לשעבר, יועז הנדל.

על פי הדיווח של יובל קרני באתר ynet, הרקע למהלך, לפי מקורבים, הוא תסכול עמוק של השניים מהתנהלות הממשלה בסוגיית השוויון בנטל. יו"ר מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, אישר את הפרטים במהלך שיחה סגורה שקיים עם פעילים פוליטיים בליל יום רביעי.

הנדל הציג בפני הנוכחים נתונים מסקר ערוץ 13 המלמדים כי מפלגתו החדשה חוצה את אחוז החסימה, והצהיר על כוונותיו בצורה פתוחה: "אנחנו מתאמצים להביא אותם כדי לחזק את הנוכחות של המפלגה בקרב אנשי ימין שמחפשים את המילואימניקים שמשרתים בצבא. אני אביא את שניהם אלינו".

הנדל לא חסך בביקורת חריפה על המפלגות הנוכחיות של השניים והוסיף: "מדובר בשני ח"כים שלא מקבלים את זה שקואליציית ימין משמעותה תמיכה בהשתמטות. הקואליציה הנוכחית מכרה את נשמתה לשטן בכך שהיא כרתה ברית עם המפלגות החרדיות שמעודדת השתמטות המונית בזמן מלחמה. אנחנו נטחנים שוב ושוב והם מעבירים תקציבים".

ח"כ אילוז מכחיש באופן גורף; סולומון: "לא מנהל מגעים בעיתונות"

למרות הדברים הנחרצים של הנדל, שני חברי הכנסת מהקואליציה מיהרו להגיב לפרסום בטונים שונים. ח"כ דן אילוז מהליכוד דחה את הדברים לחלוטין ומסר בתגובה: "הדיווח אינו נכון, אין ולא היו מגעים על הצטרפותי. גורמים רבים ממפלגות שונות אכן פונים לאחרונה לסביבתי, דבר המעיד על ההערכה הרבה שיש בציבור לדרך שאני מוביל, ולכולם עניתי אותו דבר – איני עוסק בזה". אילוז הדגיש כי בכוונתו להישאר בשורות מפלגת השלטון: "אני אמשיך להיאבק על הערכים הלאומיים והליברליים שעליהם אמורה להישען דרכו של הליכוד. זהו המנדט שקיבלתי מהבוחר".

מנגד, ח"כ משה סולומון ממפלגת הציונות הדתית בחר בניסוח עמום יותר ושמר על ערפל קרב לגבי עתידו הפוליטי: "אני מקבל פניות שונות, אך אין בכוונתי להתייחס לשיחות כאלו או אחרות. אני לא מנהל מגעים מעל דפי העיתונות. כשיהיה מה להודיע אעשה זאת בצורה מסודרת ובקולי".