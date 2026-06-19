סקר מנדטים: איזנקוט לא עוצר; הקואליציה מתרסקת 

סקר מנדטים חדש של עיתון 'מעריב' חושף כי מפלגת הליכוד ומפלגת "ישר!" בהובלת גדי איזנקוט ניצבות בשוויון מוחלט בצמרת הטבלה, כאשר מפלגת "ביחד" נמצאת במרחק נגיעה מהן.
על פי נתוני הסקר, חלוקת המנדטים המלאה בין המפלגות השונות מסתמנת כך:
- הליכוד – 21 מנדטים.
- ישר! בראשות גדי איזנקוט – 21 מנדטים.
- ביחד – 20 מנדטים.
- הדמוקרטים – 10 מנדטים.
- ישראל ביתנו – 10 מנדטים.
- ש"ס – 9 מנדטיםעוצמה יהודית – 8 מנדטים.
- יהדות התורה – 7 מנדטים.
- חד"ש-תע"ל – 6 מנדטים.
- רע"ם – 4 מנדטים.
- הציונות הדתית – 4 מנדטים
תמונת הגושים: מהפך באופוזיציה
מהתוצאות עולה כי גוש הקואליציה הנוכחי נחלש באופן משמעותי ויורד לשפל של 49 מנדטים בלבד (הליכוד, ש"ס, עוצמה יהודית, יהדות התורה והציונות הדתית שעוברת את אחוז החסימה).
מנגד, גוש האופוזיציה הכללי מתחזק ומגיע לרוב מיוחס של 61 מנדטים (ללא המפלגות הערביות), בעוד המפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"ם) מחזיקות ב-10 מנדטים נוספים.
תגובות
איך האמנו לממשלה שהבטיחה ביטחון לאומי וערכים ובסוף מכרה את המורשת והלוחמים שלנו בשביל עסקאות שחיתות פוליטיות?
בנימין נתניהו, בתור ליכודניקית שגדלה על ערכי ז'בוטינסקי ובגין, אני מתביישת לראות איך הפכת את המפלגה הלאומית שלנו לשפחה של סחטנים משתמטים. הבטחת לנו עוצמה וביטחון, אבל השארת אותנו עם ממשלה מופקרת שדואגת רק לשרידותך האישית.
חחחח