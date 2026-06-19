סקר מנדטים: איזנקוט לא עוצר; הקואליציה מתרסקת 

סקר מנדטים חדש של עיתון 'מעריב' חושף כי מפלגת הליכוד ומפלגת "ישר!" בהובלת גדי איזנקוט ניצבות בשוויון מוחלט בצמרת הטבלה, כאשר מפלגת "ביחד" נמצאת במרחק נגיעה מהן.

על פי נתוני הסקר, חלוקת המנדטים המלאה בין המפלגות השונות מסתמנת כך: הליכוד – 21 מנדטים.

– 21 מנדטים. ישר! בראשות גדי איזנקוט – 21 מנדטים.

– 21 מנדטים. ביחד – 20 מנדטים.

– 20 מנדטים. הדמוקרטים – 10 מנדטים.

– 10 מנדטים. ישראל ביתנו – 10 מנדטים.

– 10 מנדטים. ש"ס – 9 מנדטים עוצמה יהודית – 8 מנדטים.

– 9 מנדטים – 8 מנדטים. יהדות התורה – 7 מנדטים.

– 7 מנדטים. חד"ש-תע"ל – 6 מנדטים.

– 6 מנדטים. רע"ם – 4 מנדטים.

– 4 מנדטים. הציונות הדתית – 4 מנדטים תמונת הגושים: מהפך באופוזיציה מהתוצאות עולה כי גוש הקואליציה הנוכחי נחלש באופן משמעותי ויורד לשפל של 49 מנדטים בלבד (הליכוד, ש"ס, עוצמה יהודית, יהדות התורה והציונות הדתית שעוברת את אחוז החסימה). מנגד, גוש האופוזיציה הכללי מתחזק ומגיע לרוב מיוחס של 61 מנדטים (ללא המפלגות הערביות), בעוד המפלגות הערביות (חד"ש-תע"ל ורע"ם) מחזיקות ב-10 מנדטים נוספים.