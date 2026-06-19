צה"ל פתח בגל תקיפות נרחב בדרום לבנון

כוחות צה"ל תקפו לאורך הלילה וממשיכים לתקוף גם בשעות אלו מחבלים ותשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה במספר מרחבים שונים בדרום לבנון.

מדובר צה"ל נמסר כי גל התקיפות הנרחב יצא לפועל בעקבות הפרות חוזרות ונשנות של הסכם הפסקת האש מצד פעילי ארגון הטרור חיזבאללה בימים האחרונים, מה שלא הותיר לדרג הפיקודי ברירה אלא להגיב בעוצמה כדי להבהיר כי הפרות לא יעברו בשתיקה.

הפעולה הצבאית העצימה מבוצעת על אף רגישות מדינית גבוהה במיוחד. כזכור, איראן התנתה באופן רשמי את חתימתה על מזכר ההבנות החדש מול ארצות הברית בכך שמדינת ישראל תעצור לחלוטין את כלל תקיפותיה בשטח לבנון, ותסיג את כל כוחותיה הצבאיים אל מעבר לגבול.

למרות התנאי האיראני והניסיונות לכפות על ירושלים הפסקת פעילות מוחלטת, בצה"ל מבהירים במעשים בשטח כי הגנה על אזרחי המדינה וביטחון הגבולות קודמים לכל הסכם מדיני, וכי כל הפרה של השקט תיענה ביד קשה.