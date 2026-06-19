הותר לפרסום: נוה חבשוש מהיישוב אדם נפל בלבנון

הלילה הגיעו קציני נפגעים של צה"ל אל בית משפחת חבשוש ביישוב 'אדם' כדי לבשר להם את הנורא מכול. בנם, לוחם צה"ל נוה חבשוש, נפל במהלך הלחימה העצימה והמבצעים המורכבים המתנהלים בדרום לבנון נגד תשתיות הטרור של חיזבאללה.

באירוע בו נפל נוה חבשוש ז"ל, נפל גם מג"ד 52 בשיריון דור בן שמחון ז"ל ועוד שני לוחמים ששמם טרם הותר לפרסום.

בפוסט כואב ומצמרר שפרסם הבוקר אביו, חיים חבשוש, הוא בישר לחבריו ולקרוביו על האובדן הכבד של המשפחה. לצד תמונתו של בנו המחייך במדים, כתב האב: "חברים יקרים, קציני צה"ל באו להודיע לנו הלילה את הבשורה המרה מכול. נוה הבן המתוק והיקר שלנו נהרג הלילה בלבנון".

"נשמח לראות את כולם ממשיכים לטייל"

למרות השבר הגדול והאסון שפקד את הבית, בחר האב השכול להעביר מסר עוצמתי של גבורה, חוסן ואהבת הארץ לכלל הציבור בישראל, כשהוא קורא להם לא לעצור את חייהם אלא להפך; לצאת אל הטבע ולשמור על שגרת החיים בסוף השבוע.

"נשמח מאוד לראות את כולם ממשיכים לצאת לטיולים ולנסות להמשיך בשגרה ככל שניתן", ביקש האב חיים בשם המשפחה, והסביר את התפיסה שהובילה את בנו אל חזית הלחימה: "על זה נוה שלנו נהרג. על מנת שנמשיך לחיות בארץ הזאת. בבטחה, בשמחה וברוגע. נצפה".

בשל המצב המורכב בגזרה הצפונית והפעילות המבצעית הנמשכת של כוחות הצבא בשטח לבנון, מועד מסע הלווייתו של נוה ז"ל טרם נקבע סופית. בהודעת המשפחה נמסר כי "אין עדיין מידע מתי תהיה הלוויה בגלל אילוצים מבצעיים", ופרטים מיועדים יימסרו בהמשך. את דבריו חתם האב במילים: "אוהב את כולכם".