בעקבות פרשת הזיופים: מכה קשה לנתניהו וליכוד

טלטלה פוליטית בשורות מפלגת השלטון: יועצה המשפטי של תנועת הליכוד, עו"ד אבי הלוי, הודיע הערב (חמישי) באופן דרמטי על התפטרותו הרשמית מתפקידו.

במכתב רשמי שהפנה הלוי אל ראש הממשלה ויו"ר תנועת הליכוד, בנימין נתניהו, הודיע כי סיום כהונתו ייכנס לתוקף באופן מיידי. "לאחר מחשבה רבה, אני מתכבד להודיעך כי החל מיום 19 ביוני 2026 אסיים את כהונתי בתפקיד היועץ המשפטי של תנועת הליכוד", כתב הלוי לראש הממשלה, וביקש להודות לו על האמון ועל הזכות לשרת את התנועה במשך שנים רבות תחת הנהגתו.

הרקע להתפטרות: סערת פרשת הזיופים

החלטתו של הלוי להניח את המפתחות מגיעה בשיאה של סערה פנימית קשה המטלטלת את המפלגה בשבועות האחרונים, סביב "פרשת הזיופים" במוסדות התנועה.

במסגרת העימות הפנימי החריף, מצא את עצמו היועץ המשפטי בלב קלחת פוליטית משמעותית. הלוי צידד באופן מובהק בעמדתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואף טען באופן רשמי כי יש לעצור את כינוסו של מרכז המפלגה החדש. ההחלטה לסיים כעת את התפקיד, בעיצומו של המשבר המשפטי והפוליטי הפנימי, מהווה מכה לא פשוטה ויוצרת טלטלה חדשה בקרב בכירי המפלגה ופעיליה.