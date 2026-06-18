השרה וחברת הקבינט בטוחה: "המשטר באיראן יפול"

חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, השרה גילה גמליאל, שיגרה הערב (חמישי) מסר תקיף לעבר טהראן, והתייחסה לנחישות הישראלית למנוע התחמשות גרעינית של הרפובליקה האסלאמית.

במהלך נאומה בכנס פוליטי שנערך בפתח תקווה אצל פעיל הליכוד אסי שחר, הדגישה גמליאל את עמדת הדרג המדיני הבכיר ואמרה: "ראש הממשלה עומד על כך שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

בהמשך דבריה, התייחסה השרה לעתידו של שלטון האייתוללות בראייה אופטימית ושלחה מסר של עידוד לנוכחים: "אני חוזרת ואומרת ואזכיר לכם – המשטר הרע באיראן יפול".

הצהרתה של גמליאל מגיעה על רקע המתיחות הביטחונית המתמשכת והדיונים הבלתי פוסקים בקבינט סביב מאמצי ההתעצמות של איראן וגרורותיה במזרח התיכון. כנס הפעילים בפתח תקווה, שבו נאמרו הדברים, משך אליו תומכים רבים ועסק הן בסוגיות הביטחוניות הבוערות והן בהיערכות הפוליטית של התנועה.