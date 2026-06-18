"שבוע הבא היועמ"שית תרגיש משהו לא טוב, עד שהיא תתחרט"

מתקפה יוצאת דופן וחריפה במיוחד של עולם התורה הספרדי נגד היועצת המשפטית לממשלה: חכם ניסים בן שמעון, מבכירי הדיינים והרבנים בציבור הספרדי, שיגר אזהרה ישירה ודרמטית לעברה של היועמ"שית, גלי בהרב מיארה, זאת על רקע המתיחות ההולכת וגוברת בין עולם התורה לבין מערכת המשפט סביב סוגיות דת ומדינה.

בתיעוד מיוחד שהובא באתר 'כאן חדשות', נראה חכם ניסים בן שמעון כשהוא נושא דברים בפני כנס מיוחד שבו השתתפו עשרות רבני קהילות מובילים בעיר בני ברק. במהלך נאומו, בחר הרב לצטט מקורות חז"ל העוסקים בחומרת הפגיעה בלומדי התורה, והשליך אותם באופן ישיר על התנהלותה של היועצת המשפטית. "כתוב שכל המבזה תלמידי חכמים אין רפואה למכתו", הצהיר חכם ניסים בן שמעון בפני קהל הרבנים, והוסיף אמירה מעוררת סערה: "היועצת המשפטית כבר שבוע הבא תתחיל להרגיש משהו לא טוב אצלה, עד שהיא תתחרט על הכול".