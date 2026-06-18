מנכ"ל משרד הפנים בדרישה: סגרו את ביג גלילות בשבת

מנכ"ל משרד הפנים, ישראל אוזן, שיגר היום (חמישי) מכתב נוקב לעיריית רמת השרון, שבו הוא מורה לה להתחיל ולאכוף באופן מיידי ואקטיבי את חוק העזר העירוני האוסר על פתיחת בתי עסק בימי מנוחה. המשמעות המיידית והישירה של המכתב היא מתן הוראה לסגור בשבתות ובחגים את מתחם הקניות החדש והמדובר "ביג פאשן גלילות", שהפך בחודשים האחרונים למוקד של סערה ציבורית רחבה.

"חוק העזר בתוקף – העירייה מחויבת לאכוף"

המכתב נשלח במסגרת בחינת בקשתה של עיריית רמת השרון לשנות ולתקן את חוק העזר העירוני שלה, במטרה להכשיר בדיעבד את פתיחת החנויות ומרכזי הקניות בסופי השבוע. מנכ"ל המשרד, ישראל אוזן, הבהיר באופן שאינו משתמע לשני פנים כי כל עוד שר הפנים לא חתם ואישר באופן רשמי את התיקון המבוקש – החוק הישן והמחמיר נותר על כנו והעירייה מחויבת לפעול לפיו.

במכתבו, מתח אוזן ביקורת חריפה על הנהלת העירייה ועל העומד בראשה, על כך שהם מאפשרים את חילול השבת במתחם גלילות בניגוד לחוק הקיים. הוא תקף את הטענה של הרשות המקומית לפיה התיקון נדרש רק כדי "להתאים את המצב המשפטי למציאות הנוהגת בשטח":

"אם מטרת התיקון היא להתאים את המצב המשפטי למציאות הנוהגת, עולה מכך שלכאורה המצב בפועל – שתולדתו בעבירה על הוראות החוק – הוא שהכתיב ויצק את התוכן להסדר המוצע. אין מקום להסכים ולהשלים עם מצב פסול שבו חוטא ייצא נשכר".

דרישה לנתונים וסירוב לקבל פגיעה בשבת

משרד הפנים קבע כי התשובות וההסברים שהעבירה עיריית רמת השרון עד כה אינם מספקים, והציב בפניה רף דרישות גבוה וקשוח להמשך הבחינה. בין היתר, נדרשת העירייה להציג עבודת מטה מלאה, להמציא נתונים עדכניים לגבי סוגי העסקים המבוקשים לפתיחה, ולהוכיח מהו "הצורך החיוני" המדויק שהם מספקים לתושבים בימי המנוחה.

כזכור, פתיחתו של מתחם ביג גלילות בשבת עוררה זעם רב בהנהגה החרדית ובקרב ארגונים דתיים, שאף הובילו קריאות לחרם צרכנים נגד רשתות שיפעלו במקום. מנגד, הנהלת המתחם ובעלי העסקים טוענים כי מדובר בצורך ציבורי וכלכלי מובהק.