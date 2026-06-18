טראמפ על מאגרי האורניום הנותרים באיראן: "זה מאוד לא חשוב"

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שלח הלילה מסר לאזרחי ישראל, בעיצומה של הסערה המדינית סביב הסכם הגרעין המתגבש עם איראן. בריאיון מיוחד שהעניק לרשת "כאן חדשות" פנה טראמפ לציבור בארץ במטרה להפיג את החששות הכבדים במערכת הביטחונית והפוליטית, ודרש להעניק רוח גבית למהלך שהוא מוביל.

"סילקנו את האיום המרכזי"

בדברים המצוטטים אמר הנשיא האמריקני בצורה שאינה משתמעת לשני פנים: "הציבור בישראל צריך לתמוך בעסקה עם איראן כי סילקנו את האיום המרכזי ולאיראן לא יהיה יותר נשק גרעיני".

האורניום המועשר? "נשיג את זה בזמן המתאים"

אחת הנקודות הרגישות והמדאיגות ביותר בקרב גורמי המקצוע בירושלים היא גורל מאגרי האורניום שהספיקו האיראנים לצבור ולהעשיר ברמות גבוהות. כאשר נשאל טראמפ על הנושא הנפיץ, השיב טראמפ: "זה מאוד לא חשוב, זה קבור בבטחה מתחת לאדמה ובזמן המתאים אנחנו נשיג את זה".