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חדשות בעולם

טראמפ על מאגרי האורניום הנותרים באיראן: "זה מאוד לא חשוב"

טראמפ קורא ישירות לציבור בישראל להעניק גיבוי מלא לעסקה המדוברת תוך הבטחה כי האיום המרכזי סולק, ומבהיר כי האורניום המועשר שנותר באיראן קבור עמוק באדמה וארה"ב תדע להשיגו בזמן המתאים

21:34
2 תגובות
טראמפ בחדר הסגלגל
טראמפ בחדר הסגלגל | צילום: עיבוד תמונה AI ג'מיני

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, שלח הלילה מסר לאזרחי ישראל, בעיצומה של הסערה המדינית סביב הסכם הגרעין המתגבש עם איראן. בריאיון מיוחד שהעניק לרשת "כאן חדשות" פנה טראמפ לציבור בארץ במטרה להפיג את החששות הכבדים במערכת הביטחונית והפוליטית, ודרש להעניק רוח גבית למהלך שהוא מוביל.

"סילקנו את האיום המרכזי"

בדברים המצוטטים אמר הנשיא האמריקני בצורה שאינה משתמעת לשני פנים: "הציבור בישראל צריך לתמוך בעסקה עם איראן כי סילקנו את האיום המרכזי ולאיראן לא יהיה יותר נשק גרעיני".

האורניום המועשר? "נשיג את זה בזמן המתאים"

אחת הנקודות הרגישות והמדאיגות ביותר בקרב גורמי המקצוע בירושלים היא גורל מאגרי האורניום שהספיקו האיראנים לצבור ולהעשיר ברמות גבוהות. כאשר נשאל טראמפ על הנושא הנפיץ, השיב טראמפ: "זה מאוד לא חשוב, זה קבור בבטחה מתחת לאדמה ובזמן המתאים אנחנו נשיג את זה".

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תגובות

2
2
דעת
לפני דקה

בסוף כשאיראן יגיעו לפצצה ישגרו 2, ישראל תצליח ליירט בניסי ניסים וארה"ב תחטוף בגדול... לא חבל?

1
ירדן
לפני 34 דקות

וכך כשהוא במצב רוח ליצני מכר אותנו ידידו הגדול. ישראל איבדה במישמרת שלו את ריבונותה הביטחונית. מבודדים, משוסעים וכואבים. זו תהא מורשתו. נותרנו לבדנו.