בגלל המלחמה בשחיתות החרדית: מנהל המחוז במשרד החינוך זומן לשימוע

שי קלדרון, מנהל המחוז החרדי במשרד החינוך, זומן לשיחת שימוע לפני פיטורין. הזימון, שהפתיע רבים במערכת הממשלתית, מגיע לאחר חודשים ארוכים של לחץ פוליטי מאסיבי מצד בכירי המפלגות החרדיות – אריה דרעי, משה גפני וחיים ביטון – על שר החינוך יואב קיש, במטרה להביא להדחתו המיידית של קלדרון ולהחלפתו בדמות שתאפשר להם חופש פעולה מוחלט ברשתות החינוך כך פרסם היום (חמישי) יואלי ברים.

האויב המושבע של העסקנים

קלדרון נחשב ליוצא דופן במשרד החינוך. הוא הפך לגורם הראשון שפתח במלחמה חזיתית וגלויה נגד מנגנוני החינוך הפוליטיים של ש"ס ו"דגל התורה". במסגרת תפקידו, הוביל קלדרון קו תקיף ואכף ביד קשה את חובת לימודי הליבה, תוך שהוא חושף כי רשתות החינוך החרדיות מקבלות תקציבי עתק עבור לימודי מתמטיקה ואנגלית – כאשר בפועל לא התקיימו לימודים כאלה כלל.

קלדרון לא הסתפק באזהרות: הוא דרש בפועל את החזרת הכספים הציבוריים שנגנבו, סגר מוסדות חינוך עברייניים, ובמקומם פתח רשת של מוסדות חינוך ממלכתיים-חרדיים (ממ"ח) המשלבים לימודי ליבה מלאים. בנוסף, פעל קלדרון בנחישות נגד תופעות הגזענות והאפליה העדתית בסמינרים החרדיים – מה שהפך אותו באופן רשמי לאויב המושבע של העסקונה החרדית, שראתה בו איום קיומי על מוקדי הכוח והתקציבים שלה.

האמת בבג"ץ והעילה המופרכת לשימוע

המתיחות הגיעה לשיאה לאחר שחברי הכנסת משה קינלי טורפז ונעמה לזימי מהאופוזיציה חשפו מעילות כספים רחבות היקף ברשתות החינוך, דבר שהוביל להקפאת תקציבים משמעותית בהוראת בג"ץ. כאשר הגיעו העתירות לפתחו של בית המשפט העליון, קלדרון סירב ליישר קו עם הדרג הפוליטי: הוא הציג את המצב העובדתי כהווייתו, לא הכחיש את הכשלים החמורים וסירב להעניק גיבוי לעסקנים החרדים.

למרבה האירוניה, זוהי בדיוק העילה הרשמית שנקבעה לשימוע שלו. ממקורות במשרד החינוך עולה כי בכתב הזימון נטען שהעובדה שבג"ץ קיבל את העתירות ויצא בחריפות נגד התנהלות המשרד (כלומר, נגד השר יואב קיש), מהווה הוכחה לכך שקלדרון "אינו עושה את עבודתו". גורמים במערכת מדגישים כי מדובר בטענה הפוכה לחלוטין מהמציאות, שנועדה להסוות את הסיבה האמיתית: כניעה מוחלטת של השר קיש ללחץ פוליטי חרדי.

הייעוץ המשפטי מתנגד; השר קיש שותק

על פי הדיווחים, הדרמה במשרד רחוקה מסיום: הייעוץ המשפטי של משרד החינוך מתנגד באופן נחרץ לפיטוריו של קלדרון, ומעריך כי מדובר במהלך פוליטי פסול שיקשה מאוד להגן עליו מבחינה משפטית.

הפרשה הנוכחית מטילה זרקור על מה שמסתמן כקרב האמיתי והחשוב ביותר של המפלגות החרדיות בקדנציה הנוכחית – השמירה על תקציבי העתק של רשתות החינוך שלהן, מול דרג מקצועי שמנסה, לראשונה מזה עשרות שנים, להציב להן גבולות ולדרוש שקיפות.

משרד החינוך: "משרד החינוך אינו מוסר ואינו מתייחס לענייני כוח אדם פרטניים של עובדיו, לפיכך, לא נוכל להתייחס לנושא". השר יואב קיש: לא מסר תגובה לדברים.