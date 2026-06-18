משפחת מסי מפזרת את השמועות סביב הדרמה המשפחתית

נבחרת ארגנטינה פתחה לפני מספר ימים את טורניר מונדיאל 2026 ברגל ימין עם ניצחון משכנע 0:3 על אלג'יריה. אלא שהרגע שמשך את מירב תשומת הלב והסעיר את עולם הכדורגל הגיע דווקא מיד לאחר השער הראשון של כוכב הנבחרת, ליאו מסי.

הקפטן הארגנטינאי, שרגיל לחגוג ברגעים כאלה, נראה דומע מול המצלמות. התגובה החריגה והאמוציונלית שלו הציתה גל שמועות נרחב, ורבים תהו מה עובר על "הפרעוש" מאחורי הקלעים.

היום (חמישי), לאחר ימים מתוחים של דיווחים סותרים בארגנטינה, שברה משפחת מסי שתיקה והוציאה הודעה רשמית שמבהירה את המצב ומסבירה את הדמעות של הכוכב. בהצהרה הרשמית נחשף כי הרקע לתקופה המורכבת הוא מצבו הבריאותי של אב המשפחה.

המשפחה הודיעה לציבור כי חורחה, אביו של ליאו, סובל מבעיות לב, וכי בתקופה זו הוא נמצא תחת השגחה רפואית, אך הוא מחלים ומצבו משתפר.

לצד העדכון הרפואי, בני המשפחה לא חסכו בביקורת קשה ונוקבת כלפי כלי התקשורת בארגנטינה, שלטענתם חצו את הגבול בחיפוש אחר סנסציות. המשפחה ביקשה להביע את חוסר הנוחות שלה עם ההתנהגות וחוסר הכבוד של אנשים מסוימים, אשר פרסמו פרטים על מצב משפחתי אישי ומורכב.

במשפחה הדגישו כי רק לבני המשפחה הקרובים ביותר יש את כל הפרטים על מצבו של חורחה, ולכן כל גרסה, אמירה או מידע שלא הגיע ישירות מהמשפחה צריך להתקבל כלא אמיתי ולא אמין. לסיום ביקשו בני המשפחה מהציבור לגלות אחריות ואנושיות, והודו על התגובות החמות, על התמיכה ועל ההבנה.