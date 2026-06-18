הילד גדל: כוכב "שכחו אותי בבית" חוגג יום נישואין עם כוכבת דיסני

הזמן טס כשנהנים, אבל במקרה של מקולי קאלקין – הוא כנראה טס אפילו מהר יותר. מי שפרץ לחיינו בסערה בשנות ה-90 כילד הבלונדיני והשובב קווין מקאליסטר בסדרת סרטי "שכחו אותי בבית", חוגג עכשיו לא פחות מ-9 שנות זוגיות פוטוגנית ויציבה עם בחירת ליבו, כוכבת ערוץ דיסני לשעבר ברנדה סונג ("החיים היפים של זאק וקודי").

קאלקין החליט שלא לשמור את הרגשות שלו לעצמו, ושיתף הלילה (בין רביעי לחמישי) את מיליוני עוקביו באינסטגרם בפוסט סנטימנטלי ונוטף דבש, שהצליח להמיס לבבות ברחבי הרשת. "היום מצוין יום מיוחד מאוד עבורי," כתב קאלקין בהתרגשות. "עברו 9 שנים מאז שהחיים שלי השתנו לתמיד. זה מדהים לחשוב שאחד מכל חמישה ימים שבהם אני חי, הייתה לי הזכות להתעורר לצד אהבת חיי. החרטה היחידה שלי היא שלא היה לנו יותר זמן ביחד".

ברנדה סונג ומקולי קאלקין ( שאטרסטוק )

מהוליווד הסוערת לחיים שקטים

הקשר בין השניים, שהחל אי שם בשנת 2017 לאחר שנפגשו על סרט צילומים בתאילנד, נחשב לאחת ממערכות היחסים היציבות והאהובות בביצה ההוליוודית. עבור קאלקין, שעבר כברת דרך לא פשוטה מאז ימי התהילה המוקדמים שלו כילד-כוכב, הזוגיות עם סונג סימלה פרק חדש, רגוע ובריא בהרבה. במהלך השנים השניים גם הביאו לעולם שני ילדים, ושמרו על חייהם הפרטיים הרחק מעין המצלמות – למעט רגעים מיוחדים כאלה.