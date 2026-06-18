"זאת ההחלטה שקיבלתי": רום ברסלבסקי בצעד חשוב ומרגש

רום ברסלבסקי, שסיפורו ופדייתו מהשבי ריגשו מדינה שלמה, ממשיך לשתף את הציבור בתהליכים האישיים והרוחניים שהוא עובר מאז חזרתו. היום (חמישי), שיתף ברסלבסקי סרטון בחשבון האינסטגרם שלו, שבו הציג בפני עוקביו את אוסף הכיפות הגדול שברשותו, והכריז על החלטה משמעותית לגבי המשך דרכו ומראהו החיצוני.

"היום החלטתי לקחת על עצמי לא לשים יותר כיפה רגילה וקטנה, אלא לעבור לכיפה גדולה שמכסה שלושה רבעים מהראש", סיפר ברסלבסקי לעוקביו בגילוי לב.

"תקראו לי איך שאתם רוצים"

ברסלבסקי התייחס בסרטון גם לסטיגמות ולתיוגים החברתיים שעלולים להגיע בעקבות המהלך, והבהיר כי הוא שלם לחלוטין עם הבחירה שלו ואינו חושש מביקורת. "אתם יכולים לשים אותי בתבנית ולקרוא לי מתנחל, חרדי, דוסי, קיצוני או יהודי משוגע – תקראו לי איך שאתם רוצים. זאת ההחלטה שקיבלתי ואני לוקח על עצמי כיפה גדולה".

ביקורת על ההפגנות: "אני מאוד נגד מה שהחרדים עושים"

לצד ההתחזקות האישית, ביקש ברסלבסקי לחדד את עמדתו הציבורית ולייצר הפרדה מוחלטת בינו לבין זרמים קיצוניים בחברה, תוך שהוא מותח ביקורת חריפה על התנהלות חלק מהמפגינים החרדים בתקופה האחרונה.

"אני מאוד נגד מה שהחרדים עושים, כל ההפגנות האלה ולקרוא לשוטרים 'נאצים' – אני נגד זה", הדגיש. "ועדיין, למרות זאת, אני לוקח על עצמי כיפה גדולה בגלל הסיבה הפשוטה שאנחנו יהודים. אני יהודי במדינת ישראל, אני גאה בה, והחלטתי לשים כיפה גדולה רק בשביל היהדות והתורה".