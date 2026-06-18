המפכ"ל דני לוי: "ייבחר מי שייבחר, נשמור על הבחירות הוגנות"

איתות למערכת הפוליטית: לקראת מערכת הבחירות המתקרבת, מפכ"ל המשטרה, רב-ניצב דני לוי, משגר הערב (חמישי) מסר חד-משמעי בנוגע לשמירה על טוהר הבחירות והסדר הציבורי.

את הדברים אמר המפכ"ל במהלך נאומו באירוע של משרד הביטחון שנערך במתחם בנייני האומה בירושלים, כשהוא מתייחס לתפקידה של משטרת ישראל כראש חץ בהגנה על ההליך הדמוקרטי.

"במדינה דמוקרטית הבחירות יהיו על פי חוק, ייבחר מי שייבחר", הבהיר רנ"צ לוי בפתח דבריו, והדגיש את המחויבות המוחלטת של הארגון שבראשו הוא עומד. "אנחנו נעשה את הכול כשומרי סף כדי שהבחירות האלה יהיו הוגנות, חוקיות".

המפכ"ל חתם באזהרה ברורה לעבר מי שינסה לשבש את מהלך הבחירות או לפעול בניגוד לחוק: "מי שינסה לפגוע בהן – אנחנו נעמוד מולו כחומה בצורה".