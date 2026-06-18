בהיר ונוח; גל חום בדרך: תחזית מזג אוויר לסופ"ש

מגמת היציבות במזג האוויר נמשכת, והימים הקרובים יזמנו לנו תנאים נוחים יחסית לתקופה, ללא שינויים קיצוניים או גלי חום חריגים באופק.

מחר, יום שישי, מזג האוויר יהיה מעונן חלקית עד נאה. הטמפרטורות יהיו נוחות, וברחבי הארץ יורגשו עומסי חום מתונים יחסית לעונה – תנאים אידיאליים לטיולים ולפעילויות חוץ לקראת שבת.

ביום שבת קודש תורגש מגמת התחממות קלה. מזג האוויר יהיה נאה, ותחול עליה קלה בטמפרטורות, אשר תורגש בעיקר באזורי פנים הארץ ובהרים.

בתחילת השבוע הבא, בימים ראשון, שני ושלישי, מזג האוויר צפוי להיות יציב לחלוטין. השמיים יהיו מעוננים חלקית עד בהירים, והטמפרטורות ישארו רגילות וממוצעות לעונה ללא שינוי ניכר מיום ליום.