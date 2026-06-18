אחרי 36 שנה: הרמז של הבית הלבן על אייר פורס 1

36 שנה אחרי הטיסה הראשונה, בכירי הבית הלבן רמזו היום (חמישי) כי מטוס "אייר פורס 1" הנוכחי סיים את תפקידו - זאת אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ נחת בוושינגטון עם שובו מפגישת ה-G7 בצרפת.

בשלב זה לא פורסמה הודעה רשמית על הנושא, אך חברים רבים בממשל טראמפ פרסמו ברשתות החברתיות תמונות, סרטונים, ותיאורים של החוויות שלהם מהמטוס הנשיאותי. בין היתר, מנהל התקשורת של הבית הלבן, סטיבן צ'ונג, כתב: "עבודה טובה של המשרת הטוב והנאמן. זו הטיסה האחרונה".

גם יועצו הקרוב של טראמפ דן סקאבינו, ששימש בעבר כראש הסגל בבית הלבן במהלך כהונתו הראשונה של טראמפ, פרסם סרטון שהציג את הגעתו לשדה התעופה היום בוושינגטון. "היה לי את הזכות לטוס ברחבי העולם במטוס האיקוני הזה במשך 5 וחצי שנים - מתוך 35 השנים שבהם הוא שירת את נשיאי ארה"ב" כתב סקאבינו. "תודה רבה, אייר פורס 1".

עוברים למטוס הקטארי?

תזמון הפוסטים אינו מקרי, ומגיע על רקע ההיערכות למעבר לשימוש במטוס שנתרם לארה"ב על ידי קטאר בשנה שעברה כמטוס הנשיאותי החדש. מדובר במטוס ג'מבו מסוג Boeing 747‑8, שעבר בשנה האחרונה סדרת שיפוצים שישדרגו אותו לסטדנרט הנשיאותי ויוסיפו מערכות תקשורת מאובטחות, הגנה אלקטרונית פנים־מטוסית, ובידוד חיצוני ומודולרי למקום רב־משתתפים. בנוסף נערכו בדיקות מקיפות כדי לוודא שאין במטוס מתקני האזנה או מעקב.

לפי הדיווח ברשת "פוקס ניוז", בממשל טראמפ מעוניינים שהטיסה הראשונה ב"אייר פורס וואן" החדש יהיה ב-3 ביולי - יום לפני חגיגות יום העצמאות ה-250 של ארה"ב, אז טראמפ יצא לביקור בהר ראשמור במדינת דקוטה הדרומית. כאמור, בשלב זה לא ניתן אישור רשמי לסיום תפקיד המטוס הנוכחי, שהיה בשימוש מאז שנת 1990.