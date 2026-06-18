אחרי שנים של דחייה: זה התאריך שבו תוכלו לרכוש את GTA 6  

ברת "רוקסטאר גיימס" (Rockstar Games) שמה סוף לשמועות והודיעה רשמית כי ההזמנות המוקדמות למשחק המצופה Grand Theft Auto VI (ובקיצור GTA 6) ייפתחו ברחבי העולם ביום שלישי הקרוב, ה-25 ביוני.

ההכרזה הרשמית פורסמה בסרטון קצר בערוץ היוטיוב של החברה, אשר אמנם לא כלל הצצה חדושה מתוך המשחק עצמו, אך סיפק למעריצים את הפרטים הטכניים להם חיכו זמן רב. מעבר לפתיחת המכירה המוקדמת בחנויות הדיגיטליות ובחנויות הפיזיות הנבחרות, ההודעה למעשה נועלת באופן סופי את תאריך ההשקה הרשמי של המשחק, שצפוי להגיע למדפים ב-19 בנובמבר הקרוב.

פתיחת שלב ההזמנות המוקדמות בשבוע הבא צפויה לפתור גם את אחת השאלות הגדולות ביותר שמעסיקות את קהילת הגיימרים, והיא תמחורו של הכותר החדש, שכן על פי ההערכות מחיר המשחק ייחשף במלואו עם עליית עמודי המכירה.

מדובר בבשורה משמעותית עבור השחקנים, במיוחד לאחר שרשרת הדחיות שעבר הפרויקט בשנים האחרונות. כעת, לאחר דרך ארוכה ומפותלת מאז יציאתו של המשחק הקודם בסדרה בשנת 2013, תעשיית הגיימינג כולה נושאת עיניים לעבר השבוע הבא, בו מקווים המעריצים לקבל גם פרטים ראשונים על חידושי המשחקיות של הכותר הכי מדובר בעשור האחרון.