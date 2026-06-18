עוד מכה ללפיד: הבכיר לשעבר מ'יש עתיד' מצטרף לליברמן

מפלגת ישראל ביתנו הודיעה היום (חמישי) על הצטרפותו של מיקי פישמן, מי ששימש עד לאחרונה כמנהל מטה דוברי הרוסית במפלגת 'יש עתיד', לשורותיה. פישמן הכריז במקביל על תמיכתו הפומבית ביו"ר המפלגה, ח"כ אביגדור ליברמן, כמועמד הראוי ביותר לתפקיד ראש הממשלה.

פישמן נחשב לדמות מוכרת ומנוסה מאחורי הקלעים של המערכת הפוליטית. בעבר כיהן כראש לשכתו של שר התיירות לשעבר יואל רזבוזוב, שימש כיועץ פרלמנטרי במשכן הכנסת ואף שובץ כמועמד מטעם 'יש עתיד' בבחירות המקומיות בעיר נתניה.

בהודעה הרשמית שפרסם, בחר פישמן להיפרד בצורה מכובדת מחבריו לדרך הפוליטית בשנים האחרונות: "זכיתי להכיר ביש עתיד חברים, אנשים טובים ומסורים, שיחד איתם הייתה לי הזכות להיות בשירות המדינה כחלק מממשלת השינוי, ואני מאחל להם הצלחה רבה בהמשך הדרך".

"ליברמן הוא מנהיג נחוש וחזק"

בהמשך דבריו, נימק פישמן את החלטתו לחצות את הקווים ולתמוך דווקא בליברמן לראשות הממשלה: "לנוכח המציאות המורכבת שבה מדינת ישראל נמצאת כיום, אביגדור ליברמן הוא האדם המתאים ביותר לעמוד בראש מדינת ישראל. ליברמן הוא מנהיג נחוש וחזק עם ניסיון רב, שיעמוד עמידה איתנה מול האתגרים הביטחוניים, הכלכליים והחברתיים של ישראל".

פישמן חתם את דבריו והוסיף כי הוא "גאה להצטרף לישראל ביתנו ולקחת חלק במהלך החשוב להבאת שינוי אמיתי למדינת ישראל".

במערכת הפוליטית מציינים כי הצעד הנוכחי מהווה זריקת מרץ וחיזוק משמעותי עבור ישראל ביתנו ברחוב הרוסי, כחלק מאסטרטגיה רחבה יותר של המפלגה לעבות את שורותיה באנשי שטח מובילים לקראת מערכות הבחירות וההתמודדויות הפוליטיות הבאות.