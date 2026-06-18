סקר מנדטים דרמטי: איזנקוט נוסק; נתניהו מאבד את ההובלה

סקר מנדטים של "זמן ישראל" (18/06/2026) שנערך על ידי חברת "טקטיקה מחקרים ומדיה" חושף מהפך דרמטי בצמרת המפלגות. לראשונה, יו"ר מפלגת "ישר", ח"כ גדי איזנקוט, מצליח להשתוות לראש הממשלה בנימין נתניהו, ומוכיח כי הליכוד אינה עוד המפלגה הגדולה הבלתי מעורערת בסקרים.

לאחר שאיזנקוט הצליח לבסס את מעמדו בראשות גוש המרכז-שמאל וגבר על נפתלי בנט ויאיר לפיד, הוא רושם כעת הישג משמעותי ומציב את מפלגתו בשוויון מוחלט עם מפלגת השלטון.

על פי נתוני הסקר, תמונת חלוקת המנדטים המלאה נראית כך:

הליכוד – 23 מנדטיםישר בראשות איזנקוט – 23 מנדטיםביחד בראשות בנט – 19 מנדטיםש"ס – 10 מנדטיםישראל ביתנו – 10 מנדטיםעוצמה יהודית – 9 מנדטיםיהדות התורה – 8 מנדטיםהדמוקרטים – 8 מנדטיםחד"ש-תע"ל – 5 מנדטיםרע"ם – 5 מנדטים

תמונת הגושים: הקואליציה מתרסקת; ארבע מפלגות בחוץ

מניתוח תמונת הגושים עולה כי גוש הקואליציה הנוכחי, בהובלת בנימין נתניהו, סופג מכה קשה ומתייצב על 50 מנדטים בלבד (הליכוד, ש"ס, עוצמה יהודית ויהדות התורה). מנגד, גוש האופוזיציה מזנק לכלל של 70 מנדטים, כאשר מתוכם מחזיקות המפלגות הערביות רע"ם וחד"ש-תע"ל ב-10 מנדטים משותפים.

הסקר הנוכחי מציג בשורה קשה עבור מספר מפלגות מוכרות שאינן מצליחות לעבור את אחוז החסימה ומתרסקות ל-0 מנדטים, בהן מפלגת הציונות הדתית, כחול-לבן, מפלגת המילואימניקים ובל"ד.