הפרקליטות בתביעת ענק נגד רוצחי החייל משה תמם ז״ל

פרקליטות המדינה הגישה היום (חמישי) לבית משפט השלום בחיפה תביעה אזרחית בסך כ-2 מיליון שקלים נגד ארבעת המחבלים מארגון "החזית העממית לשחרור פלסטין" שחטפו ורצחו ב-1984 את החייל משה תמם ז"ל.

בפרקליטות אמרו כי התביעה הוגשה בשם משרד הביטחון, במטרה להשיב לקופת המדינה - וכפועל יוצא מכך לציבור - את התשלומים ששילמה ומשלמת המדינה להוריו השכולים של תמם - גליה תמם ואליהו תמם ז"ל - בגין הנזקים הכספיים שגרמו המחבלים במעשיהם. זאת מעבר לעונש מאסר העולם שנגזר עליהם בהליך הפלילי ב-1987.

התביעה הוגשה נגד המחבלים המורשעים איברהים עבד אל־ראזק ביאדסה, איברהים נאיף אבו מוך וסאלח (לשעבר רושדי) אבו מוך, וכן נגד עיזבונו של המחבל וליד נימר אסעד דקה, שהיה אחראי על החוליה והורה לרצוח את תמם. דקה מת ב-2024 בעודו מרצה את עונשו.

ארבעת המחבלים, שהיו אז תושבי באקה אל-גרביה, חטפו את משה תמם ז"ל בעת שהמתין לטרמפ באזור נתניה באוגוסט 1984, כפתו אותו, כיסו את עיניו והחזיקו אותו במשך יומיים. לאחר מכן הם הובילו אותו למטע זיתים סמוך למבוא דותן, רצחו אותו באכזריות אחרי שהחזיקו בו 5 ימים והותירו אותו במטע. בגין מעשיהם הורשעו כל הארבעה בשורה של עבירות ונידונו למאסרי עולם.

במסגרת התביעה, שהגישה עו"ד עינת שטרמן-כהן מפרקליטות מחוז חיפה, מבקשת המדינה לחייב את המחבלים להחזיר לקופת המדינה את התגמולים ששולמו להוריו השכולים של משה תמם ז"ל מכוח חוק משפחות חיילים שנספו במערכה, וכן בגין התשלומים העתידיים שבהם תישא המדינה.

בתביעה נטען כי מי שחטפו ורצחו את משה תמם ז"ל וגרמו לאובדן הכבד למשפחתו הם אלה שצריכים לשאת גם בתוצאות הכלכליות של מעשיהם, ולא הציבור כולו.

עוד נאמר כי מעשי המחבלים מעידים על "אובדן דרך אנושי וערכי, פגיעה בערכים החברתיים המוגנים של קדושת החיים, שלמות הגוף והנפש. המעשים קשים ומזעזעים, ואף מקבלים משנה חומרה נוכח המניע הלאומני שעמד ביסודם ונוכח היותם אזרחי ישראל".

בסיכום הובא ציטוט מגזר דינם, בו כתב בשעתו ביהמ"ש: "בפנינו מעשה רצח מחריד כאשר הוא מבוצע ע"י אזרחי המדינה, שנולדו וגדלו בה וכל זאת כשהם מנסים לשוות למעשה מניע פוליטי כביכול. בפנינו מעשה רצח שבוצע בדם קר מתוך תכנון ומחשבה תחילה והעילה לחטיפתו ורציחתו היא עובדת היותו חייל בצה"ל".