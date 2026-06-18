טראמפ חושף במי הוא יתמוך בבחירות בישראל: "אשמח להיפגש איתו"

ברקע הדיווחים המתגברים על משבר חריף ביחסים האישיים והדיפלומטיים בין וושינגטון לירושלים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ מספק הצצה מפתיעה למערכת היחסים המורכבת שלו עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, ומעביר מסר מורכב ומחושב לעבר המערכת הפוליטית בישראל.

בראיון מיוחד שהעניק לרשת 'כאן חדשות', התייחס טראמפ לאפשרות שיעניק גיבוי פומבי לראש הממשלה לקראת הבחירות הקרובות בישראל, אך סירב להתחייב על כך באופן מוחלט כפי שעשה בעבר. "סביר מאוד שאתמוך בנתניהו בבחירות הקרובות, אבל אני צריך לראות מי מתמודד", הבהיר הנשיא האמריקני.

בהמשך דבריו, שלח טראמפ עקיצה מרומזת לעבר התנהלותו של ראש הממשלה בתקופה האחרונה ובצל המגעים המדיניים באזור, ואותת כי הוא מצפה לשינוי גישה מצידה של ירושלים. "יש לנו מערכת יחסים טובה אבל הוא צריך להיות יותר רציונלי", קבע.

למרות חילוקי הדעות והמשקעים שנחשפו לאחרונה, הנשיא האמריקני ביקש להדגיש כי הערוץ המדיני והאישי בין השניים אינו חסום, והצהיר על נכונותו ליישר את ההדורים באופן ישיר: "אני מוכן להיפגש איתו".