אחרי 844 ימים: משפחתה של היימנוט קסאו בהודעה לציבור

המטה להחזרת הילדה היימנוט קסאו, בשיתוף בני המשפחה והציבור הרחב, מחריפים את מאבקם ומכריזים על קיומה של צעדה ועצרת תמיכה מרכזית בתל אביב. מטרת האירוע היא להעלות מחדש למודעות הציבורית את סיפור היעלמותה המסתורי של הילדה, ולדרוש מהרשויות לפעול בכל האמצעים כדי להביא לפתרון הפרשה.

האירוע יתקיים ביום רביעי הקרוב, ה-24 ביוני, ויחל בשעה 18:00 בהתכנסות ברחבת תחנת רכבת סבידור מרכז בתל אביב. חצי שעה לאחר מכן, בשעה 18:30, תצא הצעדה הרגלית לעבר כיכר החטופים בעיר. בשעה 19:10 מתוכננת להתקיים בכיכר הצהרה מיוחדת לתקשורת מטעם בני המשפחה ונציגי המטה. במטה להחזרת היימנוט קסאו פנו לציבור הרחב בקריאה להגיע ולקחת חלק באירוע, והדגישו את החובה המוסרית של החברה לא להרפות מהנושא. "הציבור בישראל אינו יכול, ואסור לו, להשלים עם היעלמות ילדה צעירה מבלי לקבל תשובות", מסרו במטה והוסיפו: "חייבים להציל את היימנוט ולהשיב אותה הביתה למשפחתה". רשימת הדוברים והאישים שייקחו חלק בעצרת ובנשיאת הדברים בכיכר החטופים תפורסם על ידי המארגנים בסמוך למועד קיום האירוע.