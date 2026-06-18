שבוי בקונספציה? נתניהו ממשיך להדגיש את הקשר לארה"ב

ראש הממשלה נתניהו נשא דברים בכנסת חניכת כביש 60 באזור גוש עציון, שיקרא גם מסלול התנ"ך, במהלך דבריו, התייחס ראש הממשלה להתפתחויות האזוריות, להמשך הלחימה בלבנון ולקשר לארה"ב, למרות הכתף הקרה לה זכה מטראמפ בשבועות האחרונים.

ראש הממשלה נתניהו הודיע: "המאבק עדיין לא תם, אתגרים נוספים עוד לפנינו, אלה דורשים מאיתנו קור רוח, עמידה נחושה על האינטרסים הביטחוניים שלנו, ובד בבד, שמירה על הקשר החשוב עם ידידינו האמריקנים, שלחמו לצידנו כתף אל כתף, ואנחנו מעריכים זאת מאוד".

"נמשיך לנווט את דרכנו בתבונה ובשיקול דעת. זה מחייב שמירה על רצועת הביטחון בדרום לבנון, שלא נצא משם כל עוד צורכי הביטחון של ישראל מחייבים זאת, נשמור על הישגיי המלחמה, הישגים של עם ישראל כולו".

"לא נצא מרצועת הביטחון, כל עוד צרכי הביטחון של ישראל דורשים זאת, הרצועה הזו מפרידה בין מחבלי חיזבאללה לבין אזרחי ישראל".

"ובראייה רחבה יותר, נמשיך לדבוק במטרה העליונה שהנחתה אותי רוב חיי הבוגרים, לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".