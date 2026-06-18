עשרות אירועי תרבות ופנאי במרכזים המסחריים ברחבי העיר

במסגרת המיזם שיתפרס לאורך כשלושה חודשים, יתקיימו מגוון אירועים ופעילויות לכל המשפחה שכוללים מופעי מוזיקה, מופעי רחוב, הפנינגים קהילתיים, פעילויות לילדים, דוכנים ומתחמי ישיבה ועוד. כל אלה יהפכו את המרכזים המסחריים למוקדי בילוי, מפגש ופנאי עבור תושבי השכונות והמבקרים.

האירועים יתקיימו במרכזים המסחריים השכונתיים ברחבי העיר, ובהם בית הכרם, תלפיות מזרח (תלפ״ז), פסגת זאב, נווה יעקב, קטמון, הר חומה, גבעת מרדכי, יובלים ושכונות נוספות.

בכל אחד מהמרכזים יתקיימו פעילויות המותאמות לאופי הקהילה המקומית, במטרה לחזק את המרחב הציבורי, לעודד ביקורים בעסקים המקומיים ולהעניק לתושבים חוויית קיץ איכותית ונגישה קרוב לבית.

המיזם, שאותו מובילה העירייה באמצעות האגף לקידום עסקים ובשיתוף אגף תרבות, נועד לחזק את המרכזים המסחריים השכונתיים, לעודד תנועה וחשיפה לעסקים המקומיים, להרחיב את פעילות התרבות והפנאי במרחב הציבורי ולחזק את תחושת הקהילה בשכונות העיר.

הפעילויות יתקיימו בשיתוף המינהלים הקהילתיים והעסקים המקומיים, ויותאמו לאופייה הייחודי של כל שכונה, כחלק מהמאמץ העירוני לחבר בין חיי הקהילה, התרבות והמסחר המקומי.

ראש העיר ירושלים, משה ליאון:״המרכזים המסחריים בשכונות הם מנוע חשוב בחיי הקהילה ובכלכלה המקומית של ירושלים. באמצעות המיזם הזה אנחנו מחזקים את העסקים השכונתיים, מעודדים תנועה של תושבים למרכזי המסחר המקומיים ומייצרים מרחב ציבורי חי, תוסס ומזמין. השילוב בין תרבות, קהילה ומסחר מאפשר לתושבים ליהנות מפעילות איכותית קרוב לבית, ובמקביל מעניק רוח גבית לעסקים שפועלים בלב השכונות לאורך כל השנה.

כפיר ניימן, מנהל האגף לקידום עסקים בעיריית ירושלים: ״המרכזים המסחריים השכונתיים הם הרבה מעבר למקום של קניות – הם מוקד מפגש קהילתי וחלק בלתי נפרד מחיי היום־יום של התושבים. באמצעות שיתוף הפעולה עם אגף תרבות אנו מביאים פעילות איכותית אל תוך השכונות, מחזקים את העסקים המקומיים ומייצרים חוויית קיץ נגישה, חיה ומזמינה לכל המשפחה.”

אריאל בזיז, חבר הנהלת העיר ומחזיק תיק העסקים והרבעים:

״פיתוח הכלכלה המקומית בשכונות הוא יעד מרכזי עבורנו. השילוב בין תרבות, קהילה ומסחר יוצר מוקדי משיכה חדשים ומחזק את העסקים המקומיים. אנו שמחים להביא את הפעילות הזו למרכזים המסחריים ברחבי העיר ומזמינים את התושבים ליהנות מהאירועים ולתמוך בעסקים שבשכונה שלהם.״

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