מחווה מרגשת לאביו ז"ל ושם תנ"כי: זה השם שבחר עופר חיון לבנו

השחקן עופר חיון ואשתו עומר כליף חגגו היום את ברית המילה לבנם הבכור באירוע מרגש שנערך ב"תיאודור" בהרצליה, בנוכחות בני משפחה וחברים קרובים. במהלך הטקס חשפו השניים את שמו של התינוק: עתי עוז.

חיון, מהשחקנים המוכרים והאהובים בישראל, השתתף לאורך השנים בשורה של סדרות וסרטים מצליחים, בהם "להיות איתה",, "שעת נעילה", "מנאייכ" ו"קזבלן". בשנים האחרונות הוא גם מככב על במות התיאטרון וממשיך להיות אחד השמות הבולטים בתעשייה.

עופר חיון ואשתו עומר כליף ( צילום: אור גפן )