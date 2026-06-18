מחווה מרגשת לאביו ז"ל ושם תנ"כי: זה השם שבחר עופר חיון לבנו

השחקן עופר חיון ואשתו עומר כליף חגגו היום את ברית המילה לבנם הבכור באירוע מרגש שנערך ב"תיאודור" בהרצליה, בנוכחות בני משפחה וחברים קרובים. במהלך הטקס חשפו השניים את שמו של התינוק: עתי עוז.
חיון, מהשחקנים המוכרים והאהובים בישראל, השתתף לאורך השנים בשורה של סדרות וסרטים מצליחים, בהם "להיות איתה",, "שעת נעילה", "מנאייכ" ו"קזבלן". בשנים האחרונות הוא גם מככב על במות התיאטרון וממשיך להיות אחד השמות הבולטים בתעשייה.
השם שנבחר: עתי עוז
לשם שנבחר יש משמעות אישית ועמוקה במיוחד. עתי הוא שם תנ"כי המופיע כבנו של המלך רחבעם, ועל פי פרשנויות שונות הוא מסמל אצילות, מנהיגות, רוחב לב וחיבור למסורת. בנוסף, השם מתקשר למילה "עת" - זמן ורגע משמעותי בחיים.
השם עוז נבחר לזכרו של אביו של עופר, עזרא ז"ל, שנפטר בשנה האחרונה. עבור חיון, שעדיין מצוי בשנת האבל על אביו, מדובר במחווה משפחתית מרגשת שמנציחה את זכרו של האב דרך הדור הבא.
כך הפך השם עתי עוז לשילוב של מורשת משפחתית, זיכרון ותקווה לעתיד
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