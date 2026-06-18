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התרגשות במשפחה

מחווה מרגשת לאביו ז"ל ושם תנ"כי: זה השם שבחר עופר חיון לבנו

השחקן עופר חיון ואשתו עומר כליף חגגו את ברית המילה לבנם הבכור וחשפו את שמו. מאחורי הבחירה מסתתרת מחווה מרגשת לאביו המנוח של חיון לצד משמעות תנ"כית מיוחדת

16:39
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עופר חיון חוגג ברית לבנו
עופר חיון חוגג ברית לבנו | צילום: צילום: אור גפן

השחקן עופר חיון ואשתו עומר כליף חגגו היום את ברית המילה לבנם הבכור באירוע מרגש שנערך ב"תיאודור" בהרצליה, בנוכחות בני משפחה וחברים קרובים. במהלך הטקס חשפו השניים את שמו של התינוק: עתי עוז.

חיון, מהשחקנים המוכרים והאהובים בישראל, השתתף לאורך השנים בשורה של סדרות וסרטים מצליחים, בהם "להיות איתה",, "שעת נעילה", "מנאייכ" ו"קזבלן". בשנים האחרונות הוא גם מככב על במות התיאטרון וממשיך להיות אחד השמות הבולטים בתעשייה.

עופר חיון ואשתו עומר כליף (צילום: אור גפן)

השם שנבחר: עתי עוז

לשם שנבחר יש משמעות אישית ועמוקה במיוחד. עתי הוא שם תנ"כי המופיע כבנו של המלך רחבעם, ועל פי פרשנויות שונות הוא מסמל אצילות, מנהיגות, רוחב לב וחיבור למסורת. בנוסף, השם מתקשר למילה "עת" - זמן ורגע משמעותי בחיים.

השם עוז נבחר לזכרו של אביו של עופר, עזרא ז"ל, שנפטר בשנה האחרונה. עבור חיון, שעדיין מצוי בשנת האבל על אביו, מדובר במחווה משפחתית מרגשת שמנציחה את זכרו של האב דרך הדור הבא.

כך הפך השם עתי עוז לשילוב של מורשת משפחתית, זיכרון ותקווה לעתיד

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