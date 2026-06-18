כוננות שיא: בישראל נערכים לחדירה המונית של מחבלים

איומי הייחוס של מדינת ישראל משתנים במהירות, ומערכת הביטחון מסמנת כעת את קו התפר המזרחי כאחד המוקדים הנפיצים ביותר. מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל') אמיר ברעם, התייחס היום לחזיתות השונות במהלך סדנה אסטרטגית שבה השתתפו עשרות בכירים ממשרדי הממשלה השונים וממערכת הביטחון.

ברעם, ששימש בעברו כסגן הרמטכ"ל ומכיר היטב את תמונת המצב המודיעינית, הציג סקירה מקיפה על השינויים שעברו ארגוני הטרור באזור וקבע באופן חד-משמעי כי "הגבול המזרחי הוא המרחב הרגיש ביותר היום מבחינה ביטחונית".

בדבריו הסביר מנכ"ל המשרד כי השחיקה של ארגוני הטרור המוכרים משנה את מפת האיומים: "חמאס לא אותו חמאס, חיזבאללה לא אותו חיזבאללה, וסוריה לא אותה סוריה. מבחינת היכולת להגיע קרקעית – המיליציות בעיראק והחותים בתימן הם לחלוטין איום, גם אם הם רחוקים".

במהלך הכנס האסטרטגי, העלו נציגי משרד הביטחון את הצורך הדחוף בעיבויו ובחיזוקו של הגבול המזרחי של מדינת ישראל. הדברים נאמרו מתוך הבנה מקצועית עמוקה כי המכשול ההנדסי הקיים בשטח, לצד פריסתם הנוכחית של כוחות צה"ל לאורך הגזרה, אינם נותנים מענה מלא ומספק מול האיומים הקרקעיים המתפתחים.