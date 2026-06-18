אבישי בן חיים: "בנט לא שונא מזרחים, אבל..."

הסרטון החדש של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, "מחזירים את התקווה", ממשיך לעורר הדים במערכת הפוליטית והתקשורתית, ומציף מחדש את המתחים העדתיים.

העיתונאי והפרשן ד"ר אבישי בן חיים מתח ביקורת נגד הדרך שבה בוחר בנט לפנות לקהל המזרחי, וטען כי המסרים שלו סובלים מראייה סטריאוטיפית ומיושנת שאינה מתאימה לימינו.

"כל פעם שבנט נוגע בסוגיה המזרחית זה כמו לחזור לסרט משנות החמישים על הקיבוץ והמעברה, אתה חש אי נוחות", הטיח בן חיים במהלך השידור כשהוא מנתח את התנהלותו של בנט בקמפיין.

בן חיים ביקש להבהיר כי לדעתו לא מדובר בעוינות ישירה, אך מתח ביקורת נוקבת על הגישה המקטינה, כדבריו, של יו"ר המפלגה: "הוא לא שונא מזרחים, אבל הוא אוהב אותם כבעל מכולת, נהג מונית".