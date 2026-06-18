טאקר קרלסון חוגג: נתניהו שנוא, איראן מעצמה, היא ניצחה!

משפיען הרשת טאקר קרלסון, מי שהיה בעבר אחד מהקולות השמרנים הפופלריים בארה"ב, והפך בשנים האחרונות למשפיען קונספירטור קיצוני ואנטי-ישראלי, חוגג את 'התבוסה לאיראן' לדבריו, טוען שטראמפ היה 'עבד לישראל' וכעת 'משווה את נתניהו לאל קאעידה' ולעג לראש הממשלה נתניהו 'אף אחד לא אוהב אותו, אפילו לא גברת נתניהו'.

קרלסון, שהיה בעבר מקורב ביותר לנשיא טראמפ, אך הורחק מהבית הלבן עם הקצנת עמדותיו הקונספירטיביות וטבילתו בעולם של אנטישמיות ואנטי-ישראלית, אך כעת עם פנייתו של טראמפ אל תפיסת עולם המתחילה לגבול בפגיעה ישירה בישראל לא בטוח אם יחזור למעגל הקרוב של הנשיא, יצא למתקפה לועגת ועוקצנית במיוחד נגד ישראל ונתניהו.

קרלסון טען בשידורי פודקאסט חדש שפרסם: "ישראל איבדה את הנשיא היחיד שהייתה בשליטה מלאה עליו, טראמפ עבר מלהיות עבד של ישראל להשוואה בלתי מחמיאה של נתניהו לאל-קאעידה, או שטראמפ באמת מבין איך ישראל נראית, או שהוא פשוט משחק תפקיד לקראת הבחירות באמצע הקדנציה".

טאקר המשיך ולעג לנתניהו: "טראמפ משדר שהוא לא אוהב את ביבי, יכול להיות שזו הופעה, אבל, אף אחד לא אוהב את ביבי, כולל גברת ביבי הוא בלתי נסבל, וכל אחד יודע את זה, לפי הדליפות משיחותיו של טראמפ עם ביבי, הוא היה מסכים".

בקשר לאיראן חגג קרלסון: "ארצות הברית הכירה רשמית בכך שאיראן היא שחקנית לגיטימית. וזה משנה הכול, הם כבר לא 'הרייך השלישי' שנולד מחדש, הם מדינה, מעצמה, שעכשיו אנו מחויבים על הנייר לכבד את ריבונותה, כי כעת היא בעצם מעצמה שמנהלת משא ומתן עם ארצות הברית".