דיווח: הרמטכ"ל הנחה להיערך לתקיפה באיראן

במערכת הביטחון מסרבים להיכנס לשאננות בעקבות הדיווחים על הסכם הפסקת אש ארוך טווח שנרקם מול איראן, שאמור להשפיע באופן ישיר גם על חזית הלחימה בלבנון. הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, העביר הנחיה ברורה לכלל המערכים בצבא לשמור על רמת מוכנות מקסימלית ולשפר עמדות לקראת כל התפתחות אפשרית, הן במישור ההגנתי והן במישור ההתקפי.

הפקודה המטכ"לית שמה דגש מיוחד על מערך ההגנה האווירית ועל הטייסות השונות של חיל האוויר, בדרישה להחזיק בכוננות גבוהה המאפשרת זינוק מיידי ומעבר חד מ"אפס למאה" בזמני התרעה קצרים במיוחד. התרחישים המרכזיים שנמצאים על שולחנם של מפקדי הצבא נעים בין חידוש המערכה העצימה מול חיזבאללה בצפון ועד לאפשרות של הוצאה לפועל של תקיפה רחבה על אדמת איראן.

המתח סביב המתדלקים האמריקניים בנתב"ג

על פי דיווח של הכתב הצבאי אמיר בוחבוט באתר 'וואלה', גורמים במערכת הביטחון מציינים כי בשלב זה לא נראה באופק צמצום של הנוכחות הצבאית האמריקנית באזור. יחד עם זאת, מתנהלים מגעים בניסיון להחזיר את נמל התעופה בן גוריון לפעילות סדירה ומלאה. התוכנית הנשקלת היא להעתיק את מיקומם של המטוסים האמריקניים שמיועדים לתדלוק אווירי אל בסיסים צבאיים אחרים. מדובר בנושא רגיש, שכן בכירים בישראל מתריעים כי ההחלטה של פיקוד המרכז האמריקני להציב את מערך התדלוק דווקא בנתב"ג יצרה שיבושים קשים בשדה התעופה הראשי של המדינה.

נכון לעכשיו, אלפי לוחמים ואנשי טכני של צבא ארצות הברית פרוסים ברחבי הארץ, כחלק מהמאמץ המשותף במערכה מול איראן, והם אמונים על תפעול סוללות ההגנה האווירית ותחזוקת צי המטוסים. למרות הניסיונות להגיע להבנות דיפלומטיות, בצה"ל מבהירים כי המציאות נותרה נפיצה: "המצב עדיין שברירי ואף אחד לא מתחייב במאה אחוז ששום תהליך מדיני לא יתפרק בדרך", הבהיר גורם צבאי.