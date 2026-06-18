בצל ההתרסקות בסקרים: הצעד של בנט ולפיד

בצל הנפילה החדה בסקרים וברקע תדרוכים מתגברים על פיצול ומתחים פנימיים, נפתלי בנט ויאיר לפיד מנסים לייצב את השורות. השניים קיימו היום (חמישי) פגישת חירום משותפת של כל חברי הכנסת מטעם מפלגת 'יש עתיד' יחד עם המועמדים מטעם בנט, במטה המאוחד הממוקם ברעננה.

על פי הדיווח של שחר גליק ב'כאן חדשות', במהלך המפגש הוצגו לחברי הרשימה המאוחדת קווי היסוד של האסטרטגיה המתוכננת להמשך הקמפיין, פעילות מערך הדיגיטל ונושאים ארגוניים נוספים במטרה לייצר חזית אחידה. הכינוס הדחוף מגיע בעקבות הטלטלה הפוליטית שנרשמה בסקר כאן חדשות שפורסם ביום שלישי האחרון. לפי נתוני הסקר, מפלגת האיחוד של בנט ולפיד צנחה בצורה דרסטית מ-23 מנדטים ל-17 מנדטים בלבד בהשוואה לסקר הקודם. במקביל לצניחתה של המפלגה המאוחדת, מפלגתו של ח"כ גדי איזנקוט, "ישר!", רשמה זינוק משמעותי כשצברה ארבעה מנדטים נוספים בהשוואה לסקר הקודם, ועקפה לראשונה את בנט ולפיד עם נתון של 21 מנדטים – מה שהוביל ללחץ פנימי ולקיומה של פגישת החירום המשותפת.