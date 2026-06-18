יום הסושי הבינלאומי: עשרה דברים שלא ידעתם על המאכל שכולם אוהבים

הוא נמכר כמעט בכל מדינה בעולם, מככב בתפריטים של מסעדות יוקרה וגם ברשתות מזון מהיר, ויש לא מעט אנשים שמודים שהם יכולים לאכול אותו בכל יום. הסושי הפך בעשורים האחרונים לאחד המאכלים הפופולריים והאהובים בעולם - אבל מאחורי הגלילים המוכרים מסתתר סיפור מפתיע במיוחד. לרגל יום הסושי הבינלאומי, אספנו 10 דברים שאולי לא ידעתם על המאכל שכבש את העולם.

1. הסושי בכלל לא התחיל ביפן למרות שרוב האנשים בטוחים שסושי הוא המצאה יפנית, הגרסה הקדומה שלו נולדה בכלל בדרום-מזרח אסיה ומשם התגלגלה לסין ורק אחר כך ליפן. במקור הוא שימש כשיטת שימור לדגים. 2. סושי לא אומר דג נא אחת הטעויות הנפוצות ביותר היא לחשוב שסושי פירושו דג נא. למעשה, המילה "סושי" מתייחסת דווקא לאורז המתובל בחומץ אורז. הדג הוא רק תוספת אפשרית.

מסושי מתוק ועד סושי לנשים בהריון ( חיה ועדי )

3. הסושי הראשון היה גדול בהרבה מהיום

אם הייתם מזמינים סושי בטוקיו לפני כ-200 שנה, כנראה הייתם מקבלים חתיכה גדולה כמעט פי שניים מהניגירי המוכר כיום. רק עם השנים המנות הלכו והצטמצמו לגודל שאנחנו מכירים היום.

4. הסשימי שאתם מזמינים? זה בכלל לא סושי

סשימי הוא דג או פירות ים חתוכים לפרוסות דקות ללא אורז. בגלל שאין בו אורז מתובל, הוא לא נחשב לסושי מבחינה קולינרית.

5. הרול המפורסם בעולם הומצא בארצות הברית

קליפורניה רול, אחד מסוגי הסושי הפופולריים בעולם, לא נולד ביפן אלא בלוס אנג'לס. הוא פותח במיוחד כדי להתאים לטעם האמריקאי.

סושי פירות, יפה בתוך המשלוח ( שטארסטוק )

6. יש שפים שלומדים שנים רק כדי להכין סושי

ביפן המסורתית, תלמידי סושי יכולים לבלות שנים ארוכות בלימוד שטיפת אורז, חיתוך דגים והכנת ניגירי לפני שהם מקבלים אישור לעבוד כשפים עצמאיים.

7. הוואסאבי שאתם אוכלים כנראה לא באמת וואסאבי

ברוב המסעדות בעולם מגישים תערובת של חזרת, חרדל וצבע מאכל ירוק. וואסאבי אמיתי נחשב יקר ונדיר הרבה יותר.

גילגול הסושי ( שאטרסטוק )

8. פעם בכלל זרקו את האורז

בגרסה העתיקה של הסושי השתמשו באורז רק כדי לשמר את הדג. אחרי תהליך ההתססה היו זורקים את האורז ואוכלים רק את הדג.

9. יש דרך "נכונה" לאכול סושי

ביפן מקובל לאכול ניגירי בידיים ולאו דווקא במקלות. בנוסף, נהוג לטבול ברוטב הסויה את הדג עצמו ולא את האורז.

10. יש אפילו ויכוח הלכתי על הברכה

מכיוון שסושי מכיל גם אורז שברכתו "מזונות" וגם דג שברכתו "שהכל", פוסקי הלכה שונים דנו במשך השנים בשאלה איזו ברכה יש לברך עליו לפני האכילה.