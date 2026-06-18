יום הולדת שמח: עשרה דברים שלא ידעתם על פול מקרטני

כולנו מכירים את השירים, את הביטלס ואת הקריירה האגדית שנמשכת כבר יותר משישה עשורים. אבל כמה באמת אתם יודעים על פול מקרטני? לרגל יום הולדתו, חזרנו לתחנות המרכזיות בחייו של אחד המוזיקאים המשפיעים ביותר בכל הזמנים – מהילדות בליברפול, דרך ההצלחה המטאורית עם הביטלס ועד לתיאוריית הקונספירציה שלא מפסיקה לרדוף אותו.

1. הילד מליברפול שהפך לאגדה פול מקרטני נולד ב-18 ביוני 1942 בעיר ליברפול שבאנגליה, למשפחה ממעמד הפועלים. כבר בגיל צעיר גילה כישרון מוזיקלי יוצא דופן, אך איש לא יכול היה לנחש שהילד השקט יהפוך לאחד האמנים המצליחים והמשפיעים ביותר בתולדות המוזיקה. 2. פגש את ג'ון לנון בגיל 15 בשנת 1957 הכיר מקרטני נער בשם ג'ון לנון. החיבור ביניהם היה מיידי, ומהר מאוד הם החלו לכתוב שירים יחד. השותפות המוזיקלית הזו הולידה בהמשך את הביטלס - להקה ששינתה את פני המוזיקה הפופולרית בעולם.

פול מקרטני עם לינדה איסטמן, 1973 (צילום Corwin, ויקימדיה) ( פול מקרטני עם לינדה איסטמן, 1973 (צילום Corwin, ויקימדיה) )

3. הוא כתב כמה מהשירים המפורסמים בעולם

לאורך הקריירה שלו כתב מקרטני עשרות להיטים שהפכו לנכסי צאן ברזל. בין היתר הוא חתום על שירים כמו "יסטרדיי", "היי ג'וד", "לט איט בי" ו"פני ליין" - יצירות שממשיכות להישמע גם עשרות שנים לאחר שנכתבו.

4. הרבה יותר מנגן בס

למרות שרוב המעריצים מזהים אותו עם גיטרת הבס המפורסמת שלו, מקרטני הוא מולטי-אינסטרומנטליסט אמיתי. במהלך השנים ניגן בפסנתר, גיטרה, תופים וכלי נגינה נוספים, ולעיתים אף הקליט אלבומים שלמים כמעט לבדו.

5. הוא לא נעצר כשהביטלס התפרקו

כאשר הביטלס התפרקו בשנת 1970, רבים חשבו שזה יהיה סוף עידן עבור חברי הלהקה. מקרטני הוכיח אחרת כשהקים את להקת "ווינגס", שהפכה לאחת הלהקות המצליחות בעולם בשנות ה-70 והעניקה לו קריירה שנייה ומרשימה לא פחות.

התקליט האייקוני של הביטלס ( Imma Gambardella / Shutterstock )

6. המלכה העניקה לו תואר אבירות

בשנת 1997 זכה מקרטני לאחד הכיבודים הגדולים ביותר בבריטניה, כאשר קיבל תואר אבירות מהמלכה אליזבת השנייה. מאז הוא מוכר באופן רשמי כ"סר פול מקרטני", כהוקרה על תרומתו העצומה לתרבות הבריטית.

7. אחד האמנים העשירים בעולם

שישה עשורים של הצלחה, מכירות של מאות מיליוני אלבומים, הופעות ענק וזכויות יוצרים הפכו את מקרטני לאחד המוזיקאים העשירים ביותר בעולם. למרות זאת, הוא ממשיך לעבוד, ליצור ולהופיע כאילו רק התחיל את דרכו.

8. המאבק למען בעלי החיים

במשך שנים רבות מקרטני מקדם אורח חיים צמחוני ופועל למען זכויות בעלי חיים. הוא השתתף בקמפיינים בינלאומיים רבים ומרבה לדבר על חשיבות השמירה על הסביבה ועל היחס לבעלי החיים.

מקרטני בהופעה של הביטלס ( צילום: BeatlesVara1964 )

9. האם פול מקרטני באמת מת?

זוהי כנראה אחת מתיאוריות הקונספירציה המפורסמות ביותר בעולם המוזיקה. החל מסוף שנות ה-60 החלו להתפשט שמועות שלפיהן פול מקרטני נהרג בתאונת דרכים בשנת 1966, והוחלף בכפיל שנראה ונשמע בדיוק כמוהו. תומכי התיאוריה טענו כי הביטלס השאירו רמזים סודיים בשירים, בתמונות ובעטיפות אלבומים. למרות שהסיפור הופרך שוב ושוב לאורך השנים, ויש אינספור הוכחות לכך שמעולם לא התרחש, עד היום הוא ממשיך לעורר סקרנות ולהעסיק מעריצים ברחבי העולם.

10. גם בגיל 84 הוא עדיין על הבמה

בעידן שבו רוב בני דורו כבר פרשו מזמן, מקרטני ממשיך להופיע מול עשרות אלפי אנשים, להקליט מוזיקה חדשה ולהישאר רלוונטי לדורות חדשים של מאזינים. עבור רבים, הוא לא רק מוזיקאי - אלא סמל חי להיסטוריה של המוזיקה המודרנית.