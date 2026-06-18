ההסכם מתפרק? סעודיה מציבה קו אדום בוהק לאיראן

שר החוץ הסעודי התייחס לנסוח מזכר ההבנות שנחתם בין ארצות הברית ואיראן, והבהיר כי לפחות בסעיף אחד ממנו, לסעודיה ולמדינות מפרץ נוספות אין כל כוונה לקבל את תכתיבי ארצות הברית והאיראנים.

הנסיך פייסל בן פרחאן, שר החוץ של סעודיה ומקורבו של יורש העצר והמנהיג בפועל, מוחמד בן סלמאן שוחח בנושא העסקה ונוסח מזכר ההבנות שנחתם אמש בין הצדדים, ויצא בתוקף נגד הקביעה כי ייתכנו שינויים בהסדרי השליטה המצרי הורמוז.

פייסל תקף את המחשבה בזעם: "ניהול המצר עבד מצוין לפני הסכסוך. לא היו בעיות. ספינות שטו בחופשיות. לא הייתה בעיית בטיחות. לא הייתה בעיה סביבתית. לא היו בעיות. אז למה שעכשיו, כתוצאה מסכסוך, נקבל הסדר חדש?".

הנסיך השתמש בטון תקיף ולא דיפלומטי והציב גבול בוהק: " זה, מבחינתי, לא הגיוני. אז אני חושב שאנחנו צריכים לחזור למה שהיה, וזה עבד מצוין, וזה צריך להיות הסוף של העניין".