סוגרים שבוע: סינייה פתיתים ובשר בתבנית אחת

סוף השבוע כבר נמצא מעבר לפינה, הילדים כבר עייפים, ואתם מחפשים את הדרך המהירה והטעימה ביותר לסגור את השבוע בלי לעמוד שעות ארוכות במטבח ובלי למלא את הכיור בערימות של סירים ומחבתות. יום חמישי בערב דורש פתרון קולינרי חכם – כזה שמצד אחד מרגיש חגיגי ומפנק, ומצד שני מתחשב באנרגיות שנשארו לנו אחרי שבוע עבודה עמוס.

הכירו את השילוב המנצח: סינייה פתיתים ובשר טחון בתבנית אחת. מדובר במנה חמה, עשירה ומנחמת שלוקחת את הפתיתים הישראליים המוכרים והאהובים, ומרימה אותם לדרגת מנת שף ביתית בעזרת בשר בקר מתובל ושכבה עשירה של טחינה זהובה ומבעבעת שנצרבת בתנור. כל הקסם קורה במחבת אחת, והתוצאה פשוט משגעת.

המצרכים הנדרשים

לבסיס המנה: 1 כוס פתיתים (לא מבושלים).

שכבת הבשר: 500 גרם בשר בקר טחון (או שבבי סויה לגרסה צמחונית).

לירק ושדרוג: 1 בצל גדול קצוץ דק, 2 שיני שום כתושות, חופן צנוברים קלויים.

לרוטב הטחינה: 1/2 כוס טחינה גולמית איכותית, מיץ מחצי לימון טרי, כחצי כוס מים קרים, קורט מלח.

תיבול ותבלינים: בהרט, כמון, מלח, פלפל שחור גרוס, ושמן זית איכותי.

שלבי ההכנה – צ'יק צ'ק וזה מוכן

1. טיגון ובניית הטעמים מחממים מעט שמן זית במחבת רחבה ועמוקה (כזו שמתאימה גם להמשך אפייה בתנור). מוסיפים את הבצל הקצוץ והשום הכתוש ומטגנים עד להזהבה קלה. מוסיפים את הבשר הטחון ומפוררים אותו בעזרת מזלג או כף עץ תוך כדי טיגון, עד שהוא משנה את צבעו לחלוטין. מתבלים בנדיבות בבהרט, כמון, מלח ופלפל.

2. שילוב הפתיתים והבישול מוסיפים את הפתיתים היבשים ישירות למחבת יחד עם הבשר והבצל, ומערבבים היטב במשך כדקה כדי שהם יספגו את הטעמים והשומן. מוזגים פנימה 141​ כוסות מים רותחים, מביאים לרתיחה מהירה, מכסים את המחבת, מנמיכים את האש ומבשלים למשך 10 דקות – עד שהפתיתים רכים והנוזלים נספגו במלאם.

3. שכבת הטחינה וההרכבה בזמן שהפתיתים מתבשלים, מכינים את הטחינה: מערבבים בקערה קטנה את הטחינה הגולמית, מיץ הלימון, המלח והמים הקרים עד לקבלת מרקם חלק ומעט נוזלי. כשהפתיתים מוכנים, מסירים את המכסה, יוצקים את הטחינה בצורה שווה על פני כל התבנית ומפזרים מעל את הצנוברים הקלויים.

4. הצריבה בתנור מעבירים את המחבת (או מעבירים את התוכן לתבנית אפייה) לתנור שחומם מראש ל-200°C במצב גריל עליון. צולים במשך 5-7 דקות בלבד, רק עד שהטחינה מזהיבה יפה, מקבלת קרום עדין ומבעבעת בקצוות.

טיפ הגשה ליום חמישי: מומלץ להגיש את הסינייה חמה היישר למרכז השולחן. לצד המנה, הכינו סלט עגבניות חריף עם פלפל חריף ושום, חמוצים טובים ופיתה טרייה וקרועה. סגירת שבוע חמימה, משביעה ובמינימום מאמץ.