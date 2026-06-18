שובר שתיקה: שר המלחמה הגסת' מתבטא לראשונה על ההסכם עם איראן

שר המלחמה האמריקאי, פיט הגסת', שלאורך כל המערכה שיבח את ישראל ואת השותפות הצבאית איתה, והיה אחד מהמתנגדים הראשיים להסכם עם איראן, יחד עם שר החוץ מרקו רוביו, התבטא לראשונה בקשר להסכם שנחתם אמש עם איראן. נראה שהגסת' בוחר את מילותיו בנושא בקפידה, אך לא מסתיר חוסר שביעות רצון מתחת לפני השטח.

הגסת' תיאר את ההבדלים בין ההסכם הנוכחי, להסכם הגרעין של אובמה: "אני אומר שיש הבדל מרכזי אחד שאתה חייב להדגיש בין ההסכם הזה להסכמים אחרים - זה נולד מכוח. מפעולה אמריקאית".

הוא המשיך ותיאר "ה-JCPOA (הסכם 2018) נבע מהמון התחננות ודיבורים. ההסכם הזה הגיע אחרי חודשים של הפצצות וחסימה שהייתה אטומה, איראן הוצבה במצב שבו הם נאלצו לבוא לשולחן המשא ומתן ולבצע את זה".

קוראים חדי עין ישימו לב לכך שהגסת', מי שעמד בראש המלחמה, כלל לא מתבטא כל תוכנו של ההסכם, וכמו רוביו, שומר על עמימות אסטרטגית, הגסת' מתבטא אך ורק על הנסיבות בהן הגיעו להסכם, וההבדלים בין השגת ההסכם דרך מו"מ מתמשך של שנים או מלחמה.

אך מתרחק מתוכן ההסכם עצמו כמו מאש, ומסרב בשום צורה לגעת בנושא הכה שנוי במחלוקת, וזה שהוא מתנגד אליו באופן מוצהר מאחורי הקלעים.