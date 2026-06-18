חיסול בקרית גת: אדם אחד נהרג אחרי שרכבו התפוצץ ממטען

ושוב חיסול פלילי באמצעות מטען חבלה לרכב. גבר נהרג בפיצוץ רכבו ברחוב הרימון בקרית גת.

החובשים שהגיעו למקום גילו רכב עולה באש, ובפנים אדם ללא סימני חיים. אחרי שהכבאים כיבו את הלהבות, הם קבעו את מותו. חובש רפואת חירום במד"א אביעד בנחמו, סיפר: "קיבלנו מספר דיווחים על רכב שהתפוצץ. הגענו למקום וראינו את הרכב עולה באש. תוך כדי פעולות הכיבוי של לוחמי האש ראינו גבר כשהוא ללא סימני חיים ונאלצנו לקבוע את מותו במקום".

זירת החיסול בקרית גת ( דוברות מד"א מבצעי )

מהמשטרה נמסר: "משטרת ישראל פתחה בחקירה בעקבות דיווח אודות רכב העולה באש בעיר קריית גת. במקום נקבע מותו של נוסע הרכב.

כוחות משטרת המחוז הדרומי בהם חבלני משטרה וחוקרי מז"פ הוזעקו למקום והחלו באיסוף ממצאים. נסיבות האירוע בבדיקה".

זהו המקרה החמישי בחודש האחרון של חיסול באמצעות מטען חבלה לרכב. קדמו לו מקרים באיילון בו אדם הזמין רצח של אשתו, ומקרים בצפון ובנגב בהם עבריינים חיסלו עבריינים אחרים באמצעות מטעני חבלה לרכבים