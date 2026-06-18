"דניאל רוצה מלא": על מה נועה קירל ודניאל פרץ לא מסכימים?

אם חשבתם שהחיים של נועה קירל ודניאל פרץ הם רק שטיחים אדומים, הופעות בפארק ועצירות כדורים במינכן, כדאי שתחשבו מסלול מחדש. מתברר שמאחורי הקלעים, השניים כבר עמוק בתכנונים לעתיד, וכמו בכל זוגיות טובה – יש גם חילוקי דעות משפחתיים, והם קשורים ישירות למספר הילדים שירוצו בבית.

מי שהחליטה לפתוח את הכל ולאוורר את הכביסה המשפחתית היא לא אחרת מאשר האמא אילנה קירל, ששיתפה בחשבון האינסטגרם של נועה שלשניים יש כנראה חילוקי דעות באחד הנושאים החשובים. בסטורי שפרסמה היום (חמישי) היא חשפה את הפנטזיה של החתן לעתיד מול המציאות של הקילרית שלה. "לדעתי נועה רוצה 3", שיתפה אילנה בכנות, "אבל אני יודעת שדניאל רוצה מלאאא".

מתברר שהשוער הלאומי רגיל כנראה לקבוצות כדורגל מלאות ורוצה משפחה ענקית, אבל נועה, שמנהלת לו"ז צפוף וקריירה בינלאומית, שמה ברקס די מהר ונעולה על שלושה בלבד. האם דניאל יצטרך להתפשר או שנועה תסכים לעוד?