בתוך מאות, אם לא אלפי טיסות היוצאות מנתב״ג בכל שבוע - באחת הטיסות שיצאו השבוע ללונדון אירע רגע מכונן.

אישה כבת 40 איבדה את הכרתה ולא הגיבה במהלך הטיסה. בנס, ארבע רופאות ישראליות ותיקות שהיו בדרך לחופשה הבינו את המצב ופעלו על מנת לעזור לאותה אישה, על אף שהיו בלי הציוד הרפואי.

ארבע הרופאות - ד"ר ענת ברקוביץ' (סגנית מנהל המערך הקרדיולוגי בשיבא), ד"ר לירון קידר, ד"ר הילה אלון וד"ר נועה שטיינמץ, הן חברות טובות שהיו בדרך לחופשה, כשגילו לפתע על אותה נוסעת והחלו לפעול במרץ.

בזכות אותן ארבע רופאות ישראליות, אותה אישה החלה להתאושש עוד טרם הנחיתה ואף שלחה מכתב תודה.

עוד לא בת 13, זו הילדה הישראלית שהגישה השבוע את כדור פותח במונדיאל

איילה אוחנה היא כוכבת רשת צעירה – אך כוכבת מסוג אחר. איילה משתמשת ברשת על מנת להסביר ולתווך מחלה גנטית נדירה שיש לה בשם גושה, ומעניקה תקווה להמוני צופים – מגדול ועד קטן.

איילה, יחד עם בני משפחתה, משתפת ברשת את ההתמודדות, את הפחדים, את הקשיים ואת התחושות המלוות.

השבוע ברגע מרגש במיוחד, איילה הגישה את הכדור שפתח את המשחק בין צרפת לסנגל במונדיאל.

השבוע, מול המוני הצופים מכל רחבי העולם – איילה הוכיחה שאפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה - על אף האתגרים המלווים אותנו

תמונה מהמשחק אם יש