נחנך 'מעיין המח"טים' לזכר שרון אסמן ויוני שטיינברג

השבוע נחנך בבית אל מעיין לזכרם של שניים ממפקדי חטיבת בנימין לשעבר, אל"מ שרון אסמן ז"ל ואל"מ יהונתן (יוני) שטיינברג הי"ד. שניהם מונו בהמשך למפקדי חטיבת הנח"ל, ושניהם הלכו לעולמם בגיל 42.
המסלול המשותף של שני המח"טים
הקשר בין אסמן לשטיינברג היה מיוחד, אסמן, ששימש כמח"ט בנימין ולאחר מכן כמפקד חטיבת הנח"ל, נפטר בשנת 2021 במהלך אימון כושר צבאי כשהוא בן 42. לאורך שנות שירותו מילא שורה של תפקידי פיקוד משמעותיים בצה"ל ונחשב למפקד מוערך ואהוב על פקודיו.
שטיינברג פיקד אף הוא על חטיבת בנימין ובהמשך על הנח"ל. בבוקרו של ה-7 באוקטובר יצא מביתו כדי לחבור ללוחמיו, ובמהלך היתקלות עם מחבלים סמוך לכרם שלום נפל בקרב כשהוא בן 42. שטינברג היה אחד הקצינים הבכירים ביותר שנפלו במהלך הקרבות הקשים ב-7 באוקטובר.
"הגעגוע אינו חולף"
אינה אסמן, אמו של שרון, התרגשה מהמעמד ואמרה כי "גורלם של שרון ויוני נקשר יחד בכל כך הרבה נקודות".
"גם היום, שנים אחרי, זה עדיין בלתי נתפס. הגעגוע אינו חולף אלא הוא רק מעמיק את הכאב" אמרה.
דני שטיינברג, אביו של יוני, סיפר על הקשר העמוק של בנו לבית אל ולחבל בנימין "תפקיד מח"ט בנימין היה עבורו הגשמת חלום" אמר "הוא ראה שליחות בחיבור פקודיו לארץ, לשורשים, להרים ולמעיינות של המקום הזה".
לדבריו, "המעיין הזה והמים הזכים הנובעים בו מנציחים בצורה הראויה ביותר את מורשתם של שני המפקדים היקרים הללו".
"נשאו על כתפיהם אחריות רבה"
יו"ר הכנסת אמיר אוחנה אמר בטקס כי השניים "היו שניים מבניה המובהקים של הארץ הזאת", והדגיש כי נשאו על כתפיהם אחריות כבדה לביטחון תושבי בנימין ומדינת ישראל.
לדבריו, המעיין שנחנך מסמל את מורשתם של שני המפקדים, "שהיו כמים שקטים החודרים עמוק, חוצבים בסלע ומעצבים מציאות".
"הותירו מורשת אדירה"
האלוף (מיל') נעם תיבון, שפיקד בעבר על חטיבת הנח"ל, סיפר כי כבר בתחילת דרכם זיהה בשניים פוטנציאל פיקודי יוצא דופן
"ב-7 באוקטובר יוני עשה בדיוק מה שמצופה ממפקד אמיתי - לא חיכה לפקודות אלא יצא להילחם ולהציל חיים" אמר "שני האנשים הללו היו מיועדים להגיע רחוק מאוד, אבל גם לאחר נפילתם הם הותירו אחריהם מורשת אדירה של מנהיגות, מקצועיות ואהבת אדם".
עוד הוסיף ראש המועצה המקומית בית אל: "מעיין המח"טים שאנו חונכים היום הוא הרבה יותר מאתר הנצחה. הוא מעיין של חיים, של זיכרון ושל המשכיות, המוקדש לשניים מגיבורי ישראל".
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