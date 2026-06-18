נחנך 'מעיין המח"טים' לזכר שרון אסמן ויוני שטיינברג

השבוע נחנך בבית אל מעיין לזכרם של שניים ממפקדי חטיבת בנימין לשעבר, אל"מ שרון אסמן ז"ל ואל"מ יהונתן (יוני) שטיינברג הי"ד. שניהם מונו בהמשך למפקדי חטיבת הנח"ל, ושניהם הלכו לעולמם בגיל 42.

המסלול המשותף של שני המח"טים

הקשר בין אסמן לשטיינברג היה מיוחד, אסמן, ששימש כמח"ט בנימין ולאחר מכן כמפקד חטיבת הנח"ל, נפטר בשנת 2021 במהלך אימון כושר צבאי כשהוא בן 42. לאורך שנות שירותו מילא שורה של תפקידי פיקוד משמעותיים בצה"ל ונחשב למפקד מוערך ואהוב על פקודיו.

שטיינברג פיקד אף הוא על חטיבת בנימין ובהמשך על הנח"ל. בבוקרו של ה-7 באוקטובר יצא מביתו כדי לחבור ללוחמיו, ובמהלך היתקלות עם מחבלים סמוך לכרם שלום נפל בקרב כשהוא בן 42. שטינברג היה אחד הקצינים הבכירים ביותר שנפלו במהלך הקרבות הקשים ב-7 באוקטובר.

"הגעגוע אינו חולף"

אינה אסמן, אמו של שרון, התרגשה מהמעמד ואמרה כי "גורלם של שרון ויוני נקשר יחד בכל כך הרבה נקודות".

"גם היום, שנים אחרי, זה עדיין בלתי נתפס. הגעגוע אינו חולף אלא הוא רק מעמיק את הכאב" אמרה.

דני שטיינברג, אביו של יוני, סיפר על הקשר העמוק של בנו לבית אל ולחבל בנימין "תפקיד מח"ט בנימין היה עבורו הגשמת חלום" אמר "הוא ראה שליחות בחיבור פקודיו לארץ, לשורשים, להרים ולמעיינות של המקום הזה".