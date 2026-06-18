חתונמי: ירח הדבש הסודי של ניב ואסף נחשף

כשמסתכלים על התמונות של ניב ואסף מירח הדבש שלהם, אי אפשר שלא לקנא. הזוג שרק הכיר לאחרונה בחופה של חתונה ממבט ראשון בילה את ירח הדבש בטיול רומנטי ובלתי נשכח בסיציליה שבאיטליה.

בין נסיעות באווירה של פעם על סיפון פיאט 500 קלאסית בצבע שמנת, לבין רגעים של נחת במרפסות הצופות אל נופי האי האותנטיים, נראה שהשניים מצאו את גן העדן הפרטי שלהם.