גיא פלג משתגע: מכל התופעות הבזויות, זו הבזויה מכולן

אישור חסינותה של חברת הכנסת טלי גוטליב (הליכוד) מפני העמדה לדין פלילי, בעקבות פרשת חשיפת שמו של איש השב"כ ובן זוגה של שקמה ברסלר, ממשיך לעורר סערה ציבורית ותקשורתית רחבה. בפתח תוכנית המאזינים שלו ברדיו 103fm, יצא העיתונאי והמגיש גיא פלג במתקפה חסרת תקדים נגד גוטליב, תוך שהוא מפנה חצים מאשימים גם כלפי ראש הממשלה בנימין נתניהו וחברי הקואליציה.

"מכל התופעות הבזויות שהביא הנאשם לפוליטיקה הישראלית, גוטליב לדעתי היא הבזויה מכולן", פתח פלג את דבריו והוסיף ביקורת על הגיבוי הפוליטי לו היא זוכה: "העובדה שהקואליציה חיבקה ומחבקת אותה גם אחרי שהובהר וחודד בידי שירות הביטחון הכללי תחת ראש השב"כ עד כמה מסוכנת פגיעתה בביטחון המדינה, מדברת בעד עצמה".

"בריונות, פופוליזם ושטחיות"

פלג המשיך בקו התקיף והגדיר את חברת הכנסת כסמל לשבר עמוק במערכת הפוליטית. "היא הדוגמה לכל מה שרקוב, חולה, מזוהם, בזוי ומסוכן בפוליטיקה שלנו. זאת תחושתי ודעתי", אמר למאזינים. "היעדר כבוד מינימלי למוסדות המדינה. פופוליזם, בריונות, ושטחיות. זאת רשימה חלקית".

לדבריו, ההתנהלות סביב הפרשה משקפת אוזלת יד כללית של המערכות מול תופעות מסוג זה. "מדינה שלמה כאילו איבדה את הכוח שלה מול הטירלול הזה. טירלול שבז לביטחון. היא בזה לחוק, למשפט, לסדר הציבורי", הטיח פלג, וחתם את המונולוג שלו בתהייה נוקבת: "האם ניתן להחריש מול כול מה שהיא מסמנת?".