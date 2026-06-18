הסוד לשולחן שבת מרשים: חזה עוף ממולא עסיסי במיוחד

מבחוץ היא נראית כמו מנה של מסעדה, אבל בפועל מדובר במתכון פשוט יחסית להכנה. חזה עוף ממולא בפטריות ובצל מקורמל יהפוך בקלות לכוכב של שולחן השבת.

מצרכים: 4 יחידות חזה עוף שלם

2 בצלים גדולים פרוסים

250 גרם פטריות טריות קצוצות

2 כפות שמן זית

1 כפית פפריקה מתוקה

1/2 כפית כורכום

1 כף סילאן

מלח ופלפל לפי הטעם אופן ההכנה: מטגנים את הבצל עד להזהבה עמוקה ומוסיפים את הפטריות. ממשיכים לטגן עד שהנוזלים מתאדים. יוצרים כיס בכל חזה עוף וממלאים בתערובת הפטריות והבצל. מערבבים שמן זית, פפריקה, כורכום, סילאן, מלח ופלפל ומורחים על העוף. מסדרים בתבנית, מכסים בנייר כסף ואופים כ-40 דקות ב-180 מעלות. מסירים את הכיסוי ואופים עוד 15 דקות להשחמה.