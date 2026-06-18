פעיל חמאס לשעבר בראיון לסרוגים: "ארץ ישראל שייכת ליהודים"

תכירו את איהאב עומר. עד לפני כמה שנים הוא היה בדיוק מה שאתם מדמיינים כשאתם חושבים על הטרור בבית לחם. חבר חמאס, מחבל שחונך על שנאת יהודים טהורה וחלם להיות שהיד ולרצוח כמה שיותר ישראלים.

הוא אפילו ישב בכלא 4 שנים בגלל זה. אבל בתוך הכלא ובאוניברסיטה קרה לו משהו שאף אחד לא ציפה לו. הוא התחיל לשאול שאלות. הוא התחיל לקרוא. הוא פתח את הראש. אחרי 13 שנים של תהליך פנימי הוא עשה את הבלתי ייאמן והפך ב-180 מעלות. בראיון בלעדי לסרוגים הוא אומר בקול ברור מה שאף ערבי אחר לא מעז להגיד: אנחנו כערבים אורחים בארץ של היהודים, מדינת ישראל. זה לא משהו מומצא, זו היסטוריה.

איהב עומר - צילום: משה אריה איהב עומר | צילום: צילום: משה אריה 10 10 0:00 / 12:09

במהלך השיחה המטלטלת, איהאב לא עושה לעצמו הנחות. הוא מודה בכנות: "אני מודה שאני כובש. הארכיאולוגיה והממצאים מוכיחים שהארץ הזו היא ארץ היהודים, לא של הערבים". הוא מסביר כיצד החינוך על שנאת יהודים והאסלאם הפוליטי הופכים את החברה שלו לבורה, וטוען שישראל היא מגדלור של צדק, דמוקרטיה וקידמה שחייבים ללמוד ממנה.

הגרמנים רוצים להחזיר אותו לבית לחם

אבל השינוי הזה עלה לו ביוקר. הוא נאלץ לברוח לגרמניה כי הבין שבבית לחם לא יתנו לו לחיות. המשפחה שלו וחבריו לחמאס מסתכלים עליו כבוגד וכופר והם מחכים לרגע שהוא יחזור כדי לחסל אותו.

כעת המצב שלו הסתבך. הגרמנים דחו את בקשת המקלט שלו ורוצים לגרש אותו חזרה ליהודה ושומרון, שם צפוי לו ככל הנראה מוות בטוח על ידי בני הקהילה ממנה ברח.

בראיון איהאב פונה למדינת ישראל ולמנהיגים שלנו בבקשת עזרה נואשת: אני מייחל למדינה אנושית שמסתכלת עלי בראייה הומאנית.