שלמה ארצי וסלסולים? ככה עוד לא שמעתם את הזמר המפורסם

לראשונה, קולו המוכר של שלמה ארצי משתלב בעיבודים תזמורתיים עשירים של התזמורת האנדלוסית הישראלית אשדוד, תחת שרביטו של המפיק פטריק סבג. הפרויקט מפיח רוח חדשה בתשעה נכסי צאן ברזל, ביניהם "נבראתי לך" ו"ירח", תוך שזירה עדינה של צלילים אנדלוסיים ומסורתיים בהקלטות השירה המקוריות. עבור סבג, שגדל באשדוד, מדובר בסגירת מעגל אישית ומוזיקלית מרגשת.

שלמה ארצי הביע התפעלות מהתוצאה, וציין כי המפגש בין שיריו לבין הסאונד הייחודי של התזמורת הוא בבחינת "נס" שמעניק להם חיים חדשים ומרעננים. אלעד לוי, המנהל האומנותי של התזמורת, הגדיר את ארצי כ"פייטן מודרני" המדייק בסיפור הישראלי, וציין כי הפרויקט מוכיח את הרלוונטיות והיכולת של המוזיקה הישראלית להתחדש ולהפתיע.

אלבום זה, המשלב מסורת עם הפקה עכשווית, מלווה בסינגל "כל יום" – השיר שפתח את הקשר המוזיקלי העמוק בין ארצי לסבג. בגרסה החדשה, השיר זוכה לעיבוד אנדלוסי מרטיט ולשילוב שירה במרוקאית, המעניקים לו רובד נוסף של עומק ורגש. מדובר במסע מוזיקלי המזמין את הקהל הישראלי לגלות מחדש את השירים שליוו אותו לאורך חמישה עשורים, באווירה צבעונית, שורשית ומלאת השראה.