במפתיע: שר החוץ הודיע על חרם על בכירת האיחוד האירופאי

שר החוץ גדעון סער הכריז במפתיע על ניתוק קשר מוחלט וחרם מדיני על בכירת האיחוד האירופי, קאיה קאלאס.

קאלאס, היא שרת החוץ של כלל האיחוד, ומובילה את תחום היחסים הדיפלומטיים והבינלאומיים של הגוף כולו, סער הכריז כי בעקבות דברים שנשאה כנגד ישראל, לא יוכל להימשך הקשר איתה.

"גב' קאיה קאלאס, נציבת האיחוד האירופי לענייני חוץ ומדיניות ביטחון, פועלת זה זמן מה באופן אובססיבי ובאכזריות בוטה כלפי מדינת ישראל" פתח והודיע השר סער.

"לאחרונה פורסם כי במהלך ביקורה במקסיקו, היא השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד הגזעני שקיים בדרום אפריקה. אני מודה לרבים מחברי הפרלמנט האירופי שגינו את ההצהרה החמורה הזו".

"עם זאת, עד כה, לא נמסרה כל הכחשה, הבהרה או תגובה מצדה בנוגע להצהרה החמורה הזו. לכן, כשר החוץ של מדינת ישראל, אין לי ברירה אלא להפסיק את כל הקשר עם גב' קאלאס עד שתחזור בה מהעלילת דם שהפנתה כלפי המדינה היהודית היחידה בעולם, שהיא גם הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון".

"וזה מה שאני עושה" הכריז סער סופית.