32 שנים לפטירתו: 10 דברים שלא ידעתם על הרבי מלובביץ'

1. הילד מאוקראינה ששינה את העולם היהודי

הרבי נולד בשנת 1902 בעיר ניקולאייב שבאימפריה הרוסית (כיום אוקראינה). איש לא שיער אז שהילד הצעיר יהפוך לאחד המנהיגים היהודיים המשפיעים ביותר בעולם. 2. לא רק רב: גם מהנדס ואיש מדע לפני שקיבל את הנהגת חב"ד, למד במוסדות אקדמיים בברלין ובפריז, ועסק בלימודי מתמטיקה, פיזיקה והנדסת חשמל. השילוב הנדיר בין עולם התורה לעולם המדע ליווה אותו לאורך חייו.

הרבי מלובביץ' ( צילום: רשתות )

3. הבריחה הדרמטית בזמן מלחמת העולם השניה

בשנת 1941 הצליח להימלט מאירופה הכבושה ולהגיע לניו יורק יחד עם רעייתו הרבנית חיה מושקא. המעבר הזה סימן את תחילתה של תקופה חדשה עבור חב"ד כולה.

4. מעולם לא ביקר בישראל

למרות הקשר העמוק שלו לארץ ישראל ולמנהיגיה, במשך כל שנות הנהגתו לא הגיע לביקור בארץ. למעשה, מאז קיבל את הנהגת חב"ד כמעט שלא יצא מגבולות ניו יורק.

5. הקים את מפעל השלוחים הגדול בעולם היהודי

אחת המהפכות הגדולות שחולל הייתה רשת השלוחים ובתי חב"ד. כיום פועלים אלפי שלוחים במאות ערים ומדינות ברחבי העולם, ומעניקים שירותים יהודיים למיליוני יהודים.

הרבי מלובביץ' ( צילום: רשתות )

6. יזם את "מבצע תפילין"

הרבי לא הסתפק בדיבורים. הוא יזם שורה של מבצעים לעידוד קיום מצוות - מהנחת תפילין ועד הדלקת נרות שבת, צדקה, מזוזה וחינוך יהודי. המבצעים הללו הפכו לסימן ההיכר של פעילות חב"ד.

7. ענה לאלפי מכתבים מכל העולם

במהלך השנים קיבל אינספור פניות מאנשים מכל המגזרים - ראשי מדינות, אנשי ציבור ואנשים מן השורה. אלפי תשובות ומכתבים שכתב פורסמו לאחר מכן בסדרת ספרים רחבה.

8. הרב שחזה את כוחו של האינטרנט

בעידן שבו רבנים רבים הסתייגו מטכנולוגיה, הרבי עודד שימוש בטלפון, רדיו, לוויין ובהמשך גם באינטרנט לצורך הפצת יהדות ותורה. הוא ראה בטכנולוגיה כלי שיכול להוסיף אור בעולם.

בניין 770, בית מדרשו של הרבי מליובאוויטש בניו יורק ( לירן וינשטיין )

9. המקום שהפך לאתר עלייה לרגל

מאז פטירתו בג' בתמוז תשנ"ד, קברו של הרבי בניו יורק הפך למוקד עלייה לרגל עבור יהודים מכל רחבי העולם. מדי שנה פוקדים את המקום עשרות אלפי מבקרים שמגיעים להתפלל, לבקש ברכה ולהתחבר למורשת שהותיר אחריו.

10. יש מי שמאמינים שהרבי עדיין חי

מותו של הרבי בג' בתמוז תשנ"ד לא סיים את הסיפור. בעוד שרוב הציבור היהודי מציין את יום פטירתו, בקרב הזרם המשיחיסטי בחב"ד יש המאמינים שהרבי הוא המשיח ושפטירתו אינה סוף הדרך. חלקם אף ממשיכים לכנות אותו "מלך המשיח" ולהאמין שיתגלה מחדש. יותר משלושה עשורים אחרי ג' בתמוז, זו עדיין אחת התופעות המסקרנות והשנויות במחלוקת בעולם היהודי.